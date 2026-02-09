Казахстан — ключевой транзитный хаб Евразии: 36,9 млн тонн перевозок обеспечено в 2025 году

Данные направления реализовывались в соответствии с поручениями Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Казахстан выступает ключевым звеном между Европой и Азией, последовательно наращивает роль сухопутного моста Евразии, развивая международные транспортные коридоры «Восток — Запад», «Север — Юг» и Транскаспийский международный транспортный маршрут. Реализация инфраструктурных проектов, обновление подвижного состава, внедрение цифровых решений в сфере транспортного контроля и расширение международной маршрутной сети способствовали укреплению позиций страны в качестве одного из ключевых транзитных хабов региона.

По итогам 2025 года объем транзитных перевозок составил 36,9 млн тонн, что на 6,6% превышает показатель аналогичного периода 2024 года (34,6 млн тонн).

Рост транзита стал результатом комплексного развития автомобильного, железнодорожного, авиационного и водного видов транспорта, а также последовательной работы по расширению международного сотрудничества в сфере логистики.

Развитие автомобильных дорог и дорожной инфраструктуры

Одним из ключевых достижений 2025 года стало масштабное развитие автодорожной сети. Строительными и ремонтными работами охвачены рекордные 13 тыс. км автомобильных дорог. В результате 94% республиканских дорог находятся в нормативном техническом состоянии. Ведутся работы по модернизации пунктов пропуска на внутренней границе. До конца 2027 года планируется модернизировать 37 пунктов пропуска.

Отдельный акцент сделан на цифровизацию дорожной отрасли. По поручению Главы государства в рамках e-Joldar формируются цифровые паспорта дорог, которые обеспечат централизованный учет технического состояния, интенсивности движения и параметров эксплуатации дорог. Ежегодно проводится дорожная диагностика с использованием технологий ИИ. Для обеспечения сохранности дорог продолжается установка автоматизированных измерительных станций до 220 единиц, из которых 71 станция уже введена в эксплуатацию.

Фото: primeminister.kz

Авиация: расширение маршрутной сети и инвестиции в инфраструктуру

В 2025 году развитие гражданской авиации сопровождалось обновлением авиапарка, расширением международных маршрутов и привлечением инвестиций в аэропортовую инфраструктуру. Парк воздушных судов достиг 109 единиц, включая восемь новых самолетов Airbus A320 и четыре самолета Boeing 737 MAX 8.

Казахстан возобновил и открыл авиасообщение с 30 странами по 135 международным маршрутам с общей частотой 626 рейсов в неделю, согласно данным за декабрь 2025 года. Международная маршрутная сеть охватывает страны СНГ, Европы, Ближнего Востока, Азии и Юго-Восточной Азии.

В настоящее время отрасль обеспечивает рабочими местами 25 тыс. человек, что позволяет поддерживать ее устойчивую работу и гарантировать бесперебойное выполнение ключевых операционных процессов.

За прошедший год начато восстановление аэропорта Аркалык, презентованы Генеральный план развития аэропорта Алматы, и инвестиционная программа «TAV Airport Holding» на сумму 362 млн долларов. Заключено соглашение об инвестициях по строительству грузопассажирского аэропорта на территории СЭЗ «Хоргос — Восточные ворота» на 250 млрд тенге.

Важным шагом стало принятие Концепции развития гражданской беспилотной авиации Республики Казахстан на 2025–2031 годы. Кроме того, на рынок страны вышел ряд новых низкобюджетных авиакомпаний, а также открыто более 35 новых международных маршрутов, включая рейсы в Будапешт, Шанхай, Сеул, Гуанчжоу и Мюнхен.

По итогам проведенного аудита ИКАО уровень соответствия международным стандартам авиационной безопасности и упрощения формальностей составил 95,7%.

Железнодорожный и водный транспорт: рост перевозок и инфраструктурные проекты

По итогам 2025 года объем перевозок грузов железнодорожным транспортом составил 320 млн тонн, что на 5,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В рамках поручений Главы государства до 2029 года предусмотрен ремонт 11 тыс. км железнодорожных участков. На сегодняшний день выполнены работы более чем на 4,4 тыс. км пути, из них 1 575 км — в 2025 году.

К числу ключевых событий 2025 года относится запуск второй линии железной дороги «Достык — Мойынты» протяженностью 836 км, а также начало строительства новой линии «Кызылжар — Мойынты» длиной 323 км. Подписаны контракты на поставку 775 локомотивов и 2,7 тыс. фитинговых платформ. Начата модернизация 124 железнодорожных вокзалов по всей стране.

Водный транспорт также продемонстрировал положительную динамику. За 2025 год морским транспортом перевезено 8 млн тонн грузов, что на 7% превышает показатель 2024 года. Контейнерные перевозки через морские порты увеличились на 29% — перевалено 90 637 ДФЭ; по Транскаспийскому международному транспортному маршруту рост составил 36%.

В порту Актау завершено строительство контейнерного хаба, на линию Курык–Баку поставлен 1 сухогруз, приобретены 2 парома. Объем перевозок речным транспортом составил 1,5 млн тонн. Перевозки осуществлялись в Иртышском, Урало-Каспийском и Или-Балхашском бассейнах.

Фото: primeminister.kz

Автомобильные перевозки и транспортный контроль: цифровизация и международное сотрудничество

В 2025 году была продолжена работа по расширению географии международных автомобильных перевозок. Казахстан заключил межправительственные соглашения с 42 странами, с которыми осуществляется ежегодный обмен квотами иностранных бланков разрешений. Внедрена безразрешительная система перевозок с Туркменистаном, а также на двусторонние и транзитные перевозки с Ираном. Достигнута договоренность с Турцией. Казахстан стал первой страной, получившей право осуществлять транзитные автоперевозки вглубь территории Китая.

Совместно с Китаем и Узбекистаном внедрена система электронного обмена иностранными бланками разрешений, что позволило оцифровать 65% всех ИБР. Работа по цифровизации продолжается с Азербайджаном, Турцией и Кыргызстаном. Для повышения прозрачности рынка приняты новые правила распределения иностранных бланков разрешений, а также реализуются меры по переходу к цифровому взвешиванию грузового транспорта. В стране установлены 73 автоматизированных станции измерения, интегрированных с системой автоматического оформления административных штрафов.

Кроме того, введен разрешительный порядок открытия деятельности операторов технического осмотра и ужесточена ответственность за нарушение установленных требований.

Фото: primeminister.kz

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что Казахстан готов принять участие в развитии коридора Казахстан – Туркменистан – Афганистан – Пакистан.