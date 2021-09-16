Казахстан испытывает острый дефицит высококвалифицированных кадров в дорожной отрасли - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан испытывает острый дефицит кадров в дорожной отрасли. Об этом заявил директор филиала Национального центра качества дорожных активов по городу Нур-Султан Нуржан Темирханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одной из проблем плохого качества дорог на сегодня является недостаток специалистов, в том числе и инженерно-технических работников. Дорожников с высшим образованием и опытом работы на сегодня очень мало. Их дефицит ощущается как у подрядчиков, так и у заказчиков», - сказал Нуржан Темирханов в телефонной беседе корреспонденту агентства.

По его словам, на сегодня в дорожной отрасли используются современные машины и для работы на них человека надо готовить не один год.

«Сейчас широкого профиля специалистов очень мало, налицо дефицит кадров. Наша работа сезонная, подрядчики работников принимают шесть –девять месяцев – пока конкурс выиграют, начнут работать. Зимой дорожники остаются без работы, в этот период никто им зарплату платить не будет, поэтому высококвалифицированные специалисты уходят в другие сферы», - пояснил Нуржан Темирханов.

Кроме того, как отметил директор филиала Национального центра качества дорожных активов по городу Нур-Султан, на сегодня в наших вузах не готовят именно специалистов-дорожников. Дорожные факультеты закрыты, вместо них появились общие факультеты по строительству.

Для решения этой проблемы на сегодня ведется работа с вузами Нур-Султана, Алматы и Усть-Каменогорска по возобновлению работы факультетов по дорожному строительству. На предприятии организована практика студентов.