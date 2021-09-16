РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:31, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Казахстан испытывает острый дефицит высококвалифицированных кадров в дорожной отрасли - эксперт

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан испытывает острый дефицит кадров в дорожной отрасли. Об этом заявил директор филиала Национального центра качества дорожных активов по городу Нур-Султан Нуржан Темирханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Одной из проблем плохого качества дорог на сегодня является недостаток специалистов, в том числе и инженерно-технических работников. Дорожников с высшим образованием и опытом работы на сегодня очень мало. Их дефицит ощущается как у подрядчиков, так и у заказчиков», - сказал Нуржан Темирханов в телефонной беседе корреспонденту агентства.

    По его словам, на сегодня в дорожной отрасли используются современные машины и для работы на них человека надо готовить не один год.

    «Сейчас широкого профиля специалистов очень мало, налицо дефицит кадров. Наша работа сезонная, подрядчики работников принимают шесть –девять месяцев – пока конкурс выиграют, начнут работать. Зимой дорожники остаются без работы, в этот период никто им зарплату платить не будет, поэтому высококвалифицированные специалисты уходят в другие сферы», - пояснил Нуржан Темирханов.

    Кроме того, как отметил директор филиала Национального центра качества дорожных активов по городу Нур-Султан, на сегодня в наших вузах не готовят именно специалистов-дорожников. Дорожные факультеты закрыты, вместо них появились общие факультеты по строительству.

    Для решения этой проблемы на сегодня ведется работа с вузами Нур-Султана, Алматы и Усть-Каменогорска по возобновлению работы факультетов по дорожному строительству. На предприятии организована практика студентов.

    Теги:
    Дороги Образование Строительство
    Сейчас читают
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    01:20, 02 Октябрь 2023
    Казахстан опустился в медальном зачете Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!