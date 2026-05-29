Казахстан и Россия связаны судьбой Евразии — российский журналист Максим Шевченко

По мнению российского журналиста, политического и общественного деятеля Максима Шевченко, частота встреч лидеров Казахстана и России отражает не просто текущую политическую конъюнктуру, а глубинную логику евразийской судьбы: от древних торговых путей Великой Степи до современных мегапроектов в энергетике, транспорте и атомной сфере, передает корреспондент агентства Kazinform

Как отмечает политический обозреватель, Казахстан и Россия связаны прошлым, настоящим и будущим Евразии.

— Вырвать из судеб огромного континентального плато Евразии какую-либо из этих стран, разорвать связи между ними — значит разрушить самые древние на карте человечества торговые и человеческие пути, которые тянутся от пустынь Китая до Черноморского побережья. Отношения Казахстана и России, Руси и Великой Степи — это фундаментальная основа евразийских связей: торговых, культурных, человеческих. Наши страны продолжают эти отношения, следуя по дорогам, проложенным тысячами поколений предков — и казахов, и русских, — отметил он.

Интенсивность двустороннего взаимодействия обусловлена и конкретными экономическими вопросами. Это согласование таможенных аспектов и тарифов, ведь Казахстан и Россия имеют самую протяженную в мире границу. Поэтому логистика остается одной из главных сфер сотрудничества: транзит из Центральной Азии невозможен без Казахстана, а казахстанская нефть идет через территорию России по КТК, где вопросы безопасности маршрута приобретают особое значение.

— Весь транзит из Центральной Азии идет через Казахстан, миновать его невозможно. Через территорию России проходит казахстанская нефть по КТК. Связи остаются теснейшими. Россия заинтересована в развитии и заключении долгосрочных контрактов на транзит нефти и газа в Китай и Центральную Азию с использованием инфраструктуры Казахстана, — комментирует Максим Шевченко.

Огромный спектр вопросов, по его словам, связан с атомной энергетикой и строительством АЭС.

— Это мегапроекты, которые обусловливают теснейшую экономическую связь между государствами и народами. Приоритетные аспекты отражены в статье президента Путина, опубликованной в Казахстане в преддверии визита. Речь идет о развитии совместных проектов в космической сфере, о будущем Байконура и всего комплекса вокруг него. Партнерство в ядерной сфере и энергетике также рассматривается как сфера будущего, — сказал Максим Шефченко.

Еще один важный аспект — глубочайшая гуманитарная интеграция.

— В Казахстане впечатляет уровень науки и образования. Я слушал однажды министра науки и образования РК, он свободно переходил с английского на русский, демонстрируя высокий интеллектуальный уровень. Казахстанские университеты активно взаимодействуют с ведущими вузами мира — американскими, европейскими, китайскими, российскими — не только в Астане и Алматы, но и в Караганде, Уральске, Актобе, Туркестане, Шымкенте. Совместные образовательные инициативы с Россией — это интересный проект, который может привести к созданию решений в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий, — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Астану для участия в Евразийском экономическом форуме прибыли президенты стран ЕАЭС.

Также с государственным визитом в столице Казахстана находится Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин провели 28 мая переговоры в узком составе, в ходе которых Президент РК предложил провести форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России 20 августа в Омске. В ходе переговоров в расширенном составе Касым-Жомарт Токаев заявил, что объем взаимного товарооборота между Казахстаном и Россией в ближайшее время может превысить 30 млрд долларов, более 170 совместных проектов на 53 млрд долларов реализуют Казахстан и Россия.