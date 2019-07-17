Казахстан - Индия: возможности взаимодействия очень велики и не ограничены

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» публикует статью чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Индия и Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка по совместительству Булата Сарсенбаева «Казахстан – Индия. Новые горизонты сотрудничества».

«Говоря об Индии нужно иметь ввиду, что современная Индия - одно из крупнейших государств мира с населением более 1,3 млрд человек. Сложившаяся многопартийная система и политическая культура населения подтверждает утвердившуюся репутацию страны как одной из крупнейших демократий в мире.

Индия играет высокую роль в мировой экономике и входит в число шести самых крупных экономик мира, валовой внутренний продукт (ВВП) которой составляет 2,69 трлн долларов США. Аналитики прогнозируют, что к 2025 году Индия может стать третьей по объему ВВП страной мира после Китая и США.

Правительство Индии активно реализует целый комплекс мер и программ, направленных на стимулирование экономического развития страны, в том числе, по совершенствованию государственного управления и национального законодательства, улучшение делового и инвестиционного климата. Многие из них, такие как «Делай в Индии», 100 «умных городов», «Доступное жилье для всех», «Цифровая Индия» и другие, созвучны с программами, проводимыми у нас в Казахстане.

Страна находится на передовых позициях в качестве центра обширных финансовых ресурсов, а также источника инноваций и научно-технических разработок, представляет огромный экспортный рынок для иностранных товаров, в том числе нефти и урана, при этом приобретает статус крупного инвестора и поставщика передовых технологий, в первую очередь IT.

Республика Индия является одним из ключевых политических, торгово-экономических и инвестиционных партнеров Республики Казахстан в регионе.

Отношения между нашими народами имеют древние традиции и уходят корнями глубоко в прошлое, когда сакские племена из территории современного Казахстана направились в Индию и обосновали там могущественную империю.

Некоторые источники приписывают сакское происхождение духовному учителю и основателю буддизма Будде Гаутаме, который имел титул «Шакьямуни» (Сакьямуни), означающий «мудрейший из шакья (саков)».

Немаловажное место в истории Индии занимает имя известного казахского государственного деятеля средневековья, ученого-историка Мухаммеда Хайдара Дулати. В 2018 году Посольством РК в Дели при активном содействии Археологического управления Индии завершена реконструкция его могилы в городе Сринагар штата Джамму и Кашмир. У изголовья могилы была установлена информационная табличка на урду и английском языках.

Хотел бы добавить, что нами также совместно с Центром изучения Средней Азии Кашмирского университета и Таразским государственным университетом имени Мухаммеда Хайдара Дулати была проведена международная конференция «Мухаммед Хайдар Дулати: Золотой мост между Индией и Казахстаном», на которой с докладами о жизни и деятельности известного историка выступили казахстанские и индийские ученые.

Немалую роль в деле консолидации, образовавшегося в Индии в начале XIII века Делийского султаната, сыграла тюркская военно-феодальная знать - выходцы из Центральной Азии. Делийский султанат, который просуществовал 320 лет, был крупнейшим государством Северной Индии. Одним из первых ее основателей был Кутб уд-Дин Айбек, представитель династии мамлюков. Большая часть источников в качестве его отчизны упоминает сакральное для нашей страны место - Туркестан. Важно отметить, такие выдающиеся представители мамлюков, как Кутб уд-Дин Айбек и Султан Бейбарс и их потомки, создавали могущественные государства далеко за пределами своей родины.

Сегодня Казахстан и Индия являются многоэтническими, мультирелигиозными, многоязыковыми и светскими обществами.

След взаимодействия народов в истории можно проследить и в наших языках. Сегодня в казахском и хинди существует множество общих слов с одинаковым значением. Весьма примечательно, что по итогам визита премьер-министра Республики Индия Нарендра Моди в Казахстан в 2015 году главы государств подписали Совместное заявление под названием «Тез қадам», которое на обоих языках означает «быстрый шаг».

Политические контакты между Индией и Казахстаном были заложены в ходе визита Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Индию 22 февраля 1992 года. Необходимо отметить, что данная поездка стала его первым зарубежным визитом в качестве Президента Казахстана с момента провозглашения Независимости 16 декабря 1991 года. Всего состоялось девять официальных визитов на высшем уровне - пять в Казахстан, четыре в Индию.

В 2009 году подписана Декларация о стратегическом партнерстве между Казахстаном и Индией, таким образом, возведя сотрудничество между нашими странами на более высокий - стратегический уровень.

Сегодня Нур-Султан и Дели разделяют схожие позиции по проблемам регионального и глобального сотрудничества. Страны тесно взаимодействуют на многосторонних площадках, таких как Организация Объединенных Наций (ООН), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) (именно в Казахстане Индия стала наблюдателем ШОС, а затем и полноправным членом организации), Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Съезд лидеров мировых и традиционных религий и других.

Главным достижением сотрудничества Казахстана и Индии является отсутствие каких-либо политических проблем. Более того, хотел бы особо подчеркнуть, что сегодня сложился высокий уровень взаимного доверия. Ярким примером тому является наш первый казахстанский миротворческий контингент, дислоцированный в 2018 году в Ливан в составе индийского батальона в рамках Временных сил ООН (англ. United Nations Interim Force In Lebanon - UNIFIL). Это событие, по праву, можно считать исторической вехой казахстанско-индийских отношений. Впервые казахстанские военнослужащие вошли в состав миротворческой миссии ООН. Это стало возможным благодаря доброй воли Индии, уступившей часть своей квоты.

Откровенно говоря, до 2015 года индийское общество недостаточно знало об экономических возможностях нашего государства. Сотрудничество было сфокусировано больше на политической составляющей. Официальный визит Нарендра Моди в Казахстан в 2015 году и переговоры на высшем уровне выдвинули экономический блок на приоритетные позиции. Фактически только в прошлом году мы ощутили реальный интерес к нашей экономике, развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Дополнительный импульс был придан в ходе рабочего визита индийского премьер-министра в РК в 2017 году для участия в Саммите ШОС и открытии ЭКСПО, в рамках которых состоялись двусторонние встречи с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Сегодня быстрыми темпами развивается сотрудничество с упором на экономическую дипломатию, торговое и инвестиционное взаимодействие.

В настоящее время Казахстан является основным торговым партнером Индии в Центральной Азии, товарооборот с которым превышает совокупный товарооборот Индии с остальными государствами нашего региона. Так, двусторонний товарооборот между нашими странами в 2018 году достиг 1,2 млрд долларов США. Он постоянно растет. Приведу следующие цифры. С 2017 года объем товарооборота вырос на 26,5%, или на 254,3 млн долларов - с 945,7 млн долларов, а если сравнить с 2015 годом, то этот показатель вырос более чем в два раза - с 461,6 млн долларов. За первые три месяца этого года двусторонняя торговля составила 293,1 млн долларов, что на 35,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Убежден, имеются все возможности для дальнейшего роста взаимной торговли. Для этого необходимо решить главный вопрос и устранить основное препятствие на пути увеличения торговли - отсутствие надежных и экономически выгодных путей доставки грузов между нашими странами. Поэтому посольство предпринимает все усилия по более эффективному использованию железнодорожного маршрута Казахстан-Туркменистан-Иран (Бендер-Аббас, Чабахар) и далее морским путем в Индию. Это позволит увеличить объем торговли примерно в два-три раза за счет значительного сокращения транспортных затрат и времени.

По данным Министерства национальной экономики РК, в Казахстане зарегистрировано около 560 юридических лиц и филиалов с участием индийского капитала. При этом более 200 индийских компаний зарегистрировалось в последние два-три года.

Активная работа по расширению торгово-экономического сотрудничества проводится совместно с Казахстанско-индийским деловым советом. Значительным подспорьем для индийского бизнеса в Казахстане является деятельность АО «Tengri Bank», акционером которого является Национальный банк Пенджаба (англ. Punjab National Bank).

Говоря о реализации задачи по привлечению инвестиций, отмечу, что Министерство иностранных дел РК совместно с другими госорганами выстраивает вертикально-интегрированную схему по привлечению иностранных инвесторов, где работа начинается с «фронт-офиса», то есть с посольств за границей. Напомню, что руководством страны в конце прошлого даны поручения Министерству иностранных дел и загранучреждениям о работе в режиме экономической дипломатии. В нашем Посольстве в Индии определены специальные сотрудники, ответственные за привлечение инвестиций, которые проводят необходимую для этого работу. Более того, совсем недавно мы торжественно открыли в Дели представительство АО «Национальная компания «Kazakh Invest».

На данный момент проводимая работа уже приносит свои результаты. К примеру, транснациональная компания Chaudhary Group в конце прошлого года выкупила активы завода в Туркестанской области по производству лапши быстрого приготовления. Сейчас они ищут партнеров и дистрибьюторов не только в Казахстане, но и в 10 странах региона, включая Иран, Азербайджан и других. Совместно с Kazakh Invest мы активно сотрудничаем с компанией Farm2U, это одна из крупных фермерских компаний Индии, которая заинтересована в развитии интенсивного садоводства в Казахстане.

Интересный проект может получиться с индийскими компаниями Sonalika и Mahindra, которые проводят переговоры по сборке тракторной и сельхозтехники. Группа компаний Refex ведет активные переговоры по переработке редкоземельных металлов и приобретения Дрожиловского месторождения. Подписание соответствующего соглашения планируется в июле этого года. Крупная энергетическая компания NTPC (National Thermal Power Corporation) готова выйти на рынок Казахстана и реализовать проект в области альтернативной энергетики мощностью свыше 100 МВт.

И это лишь часть проектов, над которыми мы сейчас работаем.

Другой практический пример, Посольство оказало содействие в участии представительной индийской бизнес-делегации в Астанинском экономическом форуме в Нур-Султане, и я сопровождал ее. Участие наших индийских партнеров вызвало интерес в Казахстане. Показателен уровень состоявшихся встреч - с Премьер-Министром РК Аскаром Маминым, министрами индустрии и инфраструктурного развития, цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности, первыми руководителями Национального банка РК, Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), Национального управляющего холдинга «Байтерек», Kazakh Invest, акимами городов Алматы и Шымкент, Туркестанской и Акмолинской областей и их заместителями, а также другими представителями государственных и деловых структур Республики Казахстан.

Достигнуты договоренности о рассмотрении потенциальными инвесторами проектов на общую сумму свыше 300 млн долларов США по ряду конкретных проектов, подписано два меморандума.

Еще одно направление, имеющее высокие перспективы, и которое Посольство активно продвигает, - это финансы, банковский сектор и FinTech. Именно здесь вижу значительные новые возможности для сотрудничества. В апреле этого года проведена презентация возможностей МФЦА в городах Дели и Мумбаи. Сейчас мы готовим индийскую делегацию для участия в Astana Finance Days в июле этого года в Нур-Султане. Рассчитываю на проведение предметных переговоров с руководством МФЦА по установлению тесного сотрудничества в сфере финансов, перестрахования, создания совместных предприятий, например, лаборатории стартапов.

Большие перспективы видятся в сотрудничестве Казахстана с Индией в области IT. Уже сегодня обсуждается открытие производства телекоммуникационного оборудования компании Tejas на площадке Астанинского IT-хаба, а также сотрудничество с ведущей индийской IT-компанией Infosys по подготовке специалистов в данной области. По моему убеждению, приоритетами сотрудничества могли бы также стать взаимодействие в космической и военно-технической сферах.

Существенную поддержку в расширении этого сотрудничества оказывают Почетные консульства Казахстана в Индии, которые на сегодняшний день осуществляют свою деятельность в городах Мумбаи (с 2015 года), Ченнай (с 2017 года) и Гандхинагар (с 2018 года). Планируется открытие дополнительных почетных консульств в других городах Индии.

В последние годы увеличивается число как посещающих Казахстан граждан Индии, так и казахстанцев, направляющихся в Индию по линии туризма, лечения, частным делам, с деловыми и учебными целями. Этому до последнего времени способствовало регулярное авиасообщение между Алматы и Дели и Нур-Султаном и Дели, в общей сложности составляющее 11 рейсов в неделю, осуществляемыми авиакомпанией «Эйр Астана». Рассчитываю на возобновление полетов нашего авиаперевозчика в прежних объемах, которое было временно приостановлено после обострения ситуации на индийско-пакистанской границе. В ближайшее время мы ожидаем открытие дополнительных рейсов по маршрутам Дели-Алматы и Мумбай-Алматы индийскими авиаперевозчиками-лоукостерами Spice Jet и IndiGo.

Благодаря оперативной и слаженной работе госорганов, гражданам Индии, следующим транзитом через города Нур-Султан и Алматы, открыта возможность 72 часового безвизового режима; в 2018 было перевезено порядка 80 тысяч транзитных пассажиров. Также гражданам наших стран предоставлена возможность получения электронных виз.

В 2018 году Посольством было выдано более 25 тысяч виз индийским гражданам, что в четыре раза больше показателя 2014 года - 6,7 тысяч. Аналогичная ситуация сохраняется и в этом году.

В ноябре-декабре 2019 года планируется визит Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Республику Индия, который позволит нам вывести стратегическое партнерство на траекторию долгосрочного развития за счет расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Предусмотрено подписание важных двусторонних документов, призванных оказать должную динамику нашим отношениям.

Состояние и перспективы развития казахстанско-индийских связей показывают, что мы выбрали верный вектор развития сотрудничества. Существующие возможности взаимодействия очень велики и практически не ограничены.

Для меня, как дипломата, представляющего Республику Казахстан в стране, с населением в одну шестую часть всего человечества, имеющей глубокие исторические корни, богатую и многогранную культуру, является большой честью работать и жить рядом с трудолюбивым, искренним и добросердечным индийским народом, развивать дружбу и сотрудничество между нашими странами».