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Казахстан имеет большой потенциал по поставке органических продуктов в ОАЭ – Глава государства

27 Января 2020 21:05
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Казахстан имеет большой потенциал по поставке органических продуктов в ОАЭ – Глава государства

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ – У Казахстана и Эмиратов огромный потенциал для сотрудничества в сельском хозяйстве. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями бизнеса ОАЭ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«У нас огромный потенциал для сотрудничества в сельском хозяйстве. Мы знаем, что ОАЭ импортируют около 85% всего продовольственного потребления. Мы все знаем, что для обеспечения всемирной продовольственной безопасности была недавно принята Национальная стратегия по продовольственной безопасности 2051», - сказал Касым-Жомарт Токаев.


Глава государства добавил, что в рамках этой стратегии одним из ключевых направлений является развитие торговли в сфере агробизнеса и технологий для производства продовольствия.

«В данном контексте Казахстан имеет территориально-технологический и логистический потенциал для того, чтобы поставлять органические и безопасные с точки зрения качества продукты в Эмираты. Мы приглашаем компании Эмиратов инвестировать в производство продуктов питания, чтобы получить эти продукты в ОАЭ. Учитывая рост на 12% потребления продовольствия в Эмиратах, наше Правительство и компании задумываются о создании долгосрочных поставок продовольствия из Казахстана. У нас есть огромный потенциал и возможности», - резюмировал Президент Казахстана.



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Ключевые слова: Президент Казахстана,
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Автор:

Серик Сабеков

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