Казахстан и Китай запустили международный центр по биобезопасности и микробиологии

В Казахском национальном аграрном исследовательском университете (KazNARU) 27 июля состоялось открытие Center for One Health Research, созданного при Национальной академии наук Республики Казахстан в сотрудничестве с Китайской академией наук, передает Kazinform со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК.

Новый международный научный центр будет заниматься развитием совместных исследований в области концепции «Единое здоровье» (One Health), биологической безопасности, микробиологии, ветеринарной медицины и общественного здравоохранения.

Фото: Министерство науки и высшего образования РК.

В церемонии открытия приняли участие президент Национальной академии наук РК Ахылбек Куришбаев, академик Китайской академии наук Гао Фу, вице-президент Чжэцзянского университета профессор Ли Сяомин, а также представители ведущих научных организаций, ученые и эксперты Казахстана и Китая.

Фото: Министерство науки и высшего образования РК.

В рамках мероприятия состоялось подписание четырехстороннего меморандума о сотрудничестве между Национальной академией наук при Президенте Республики Казахстан, Институтом микробиологии Китайской академии наук, Чжэцзянским университетом и Казахским национальным аграрным исследовательским университетом.

Фото: Министерство науки и высшего образования РК.

Документ предусматривает реализацию совместных научных проектов, развитие академической мобильности ученых, преподавателей и студентов, а также расширение международного сотрудничества в сферах биологической безопасности, микробиологии и продвижения концепции «Единое здоровье».

Фото: Министерство науки и высшего образования РК.

Как отмечается, новый центр станет международной научной платформой для проведения передовых исследований, подготовки совместных казахстанско-китайских проектов и обмена научным опытом. Основными направлениями работы станут изучение инфекционных заболеваний, устойчивости к противомикробным препаратам, вопросы продовольственной и биологической безопасности.

Фото: Министерство науки и высшего образования РК.

— Создание Center for One Health Research на базе KazNARU станет очередным этапом укрепления научного партнерства между Казахстаном и Китаем, а также позволит сформировать современную исследовательскую инфраструктуру для поиска решений глобальных вызовов в сфере здоровья человека, животных и окружающей среды, — сообщили в Министерстве науки и высшего образования Республики Казахстан.

Как сообщалось ранее, сразу три заболевания выявили ветеринары у павшего скота в Актюбинской области. Три человека заразились бруцеллезом в СКО.