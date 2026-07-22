Казахстан и Китай смогут совместно осваивать приграничные месторождения металлов

Президент Национальной академии горных наук Казахстана Нурлан Рыспанов предложил расширить сотрудничество с Китаем в горнодобывающей и металлургической отраслях, передает корреспондент агентства Kazinform.

С такой инициативой Нурлан Рыспанов выступил на Казахстанско-китайском форуме по устойчивому развитию цветной металлургии, который прошел в Астане.

Рыспанов предложил заключить меморандум между Китайской ассоциацией цветной металлургии, Национальной академией горных наук Казахстана и Союзом горнодобывающей промышленности Казахстана. По его словам, в рамках документа можно разработать программу освоения месторождений полезных ископаемых на юге Казахстана и в приграничных районах Китая.

— Многие месторождения расположены по обе стороны границы. При этом месторождения на территории Китайской Народной Республики уже осваиваются, тогда как на казахстанской стороне они находятся в резерве. Можно создать единую инфраструктуру совместного предприятия, что позволит существенно сократить транспортные расходы, — сказал президент академии.

Он также выступил с инициативой подготовить технико-экономические обоснования по ряду месторождений, представляющих взаимный интерес для бизнеса двух стран.

— В качестве первого этапа реализации проектов по освоению месторождений необходимо подготовить технико-экономические обоснования по ряду объектов, представляющих интерес для бизнеса двух стран, — отметил Нурлан Рыспанов.

Кроме того, он предложил Китайской ассоциации цветной металлургии совместно со Всемирной академией горных наук начать работу по созданию Национальной академии горных наук Китая. По его словам, это позволит активизировать сотрудничество казахстанских и китайских ученых в области горного дела.

Мы также писали, что Казахстан и Китай намерены расширять сотрудничество в сфере цветной металлургии и развивать совместные проекты по всей производственной цепочке.