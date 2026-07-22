Казахстан и Китай намерены развивать сотрудничество в металлургии по трем направлениям

Казахстан и Китай намерены расширять сотрудничество в сфере цветной металлургии и развивать совместные проекты по всей производственной цепочке. Об этом заявил заместитель председателя Китайской ассоциации цветной металлургии Цзя Минсин, передает корреспондент агентства Kazinform.

Цзя Минсин отметил, что торгово-экономические связи между Казахстаном и Китаем продолжают укрепляться. По его словам, в 2025 году объем двусторонней торговли превысил 48 млрд долларов США, что создало прочную основу для взаимодействия в металлургической отрасли.

— Благодаря высокому уровню взаимного доверия, политической стабильности и дружественным отношениям китайские инвестиции в Казахстан сегодня направляются в металлургию, подготовку кадров и развитие всей производственной цепочки, — сказал он, выступая на Казахстанско-китайском форуме по устойчивому развитию цветной металлургии в Астане.

Цзя Минсин подчеркнул, что Казахстан и Китай реализуют совместные проекты в соответствии с законодательством каждой из стран. По его словам, эти инициативы становятся примером взаимовыгодного сотрудничества и способствуют реализации программ по локализации производства. Он обозначил три ключевых направления дальнейшего взаимодействия Казахстана и Китая в металлургической отрасли.

Первое направление — углубление сотрудничества. По его словам, китайские предприятия стремятся увеличить уровень локализации производства в Казахстане.

— Мы видим, что в настоящее время китайские предприятия достигли объема производства меди в 300 тыс. тонн и продолжают наращивать инвестиции. Растут и объемы производства катодной меди, — отметил он.

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

Он также сообщил, что в 2026 году Китай намерен продолжить стратегическое сотрудничество с Казахстаном в рамках развития всей промышленной цепочки. В качестве примера успешного партнерства Цзя Минсинь привел проект компании Zijin Mining в Богуты и другие стратегические инициативы.

Второе направление — подготовка кадров и обмен опытом. По словам спикера, особое внимание будет уделяться повышению квалификации специалистов, выпуску высококачественной продукции и внедрению эффективных производственных моделей. Он отметил, что проекты китайских компаний в Казахстане могут стать примером развития «зеленой» горнодобывающей промышленности, внедрения современных технологий и совершенствования производственного управления.

Третьим направлением Цзя Минсин назвал развитие межотраслевого взаимодействия. По его словам, этому будут способствовать трансграничные железнодорожные маршруты между Казахстаном и Китаем, стратегическое партнерство двух стран, а также возможности специальных экономических зон Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Мы также писали, что Казахстан и Китай продолжат расширять сотрудничество в сфере устойчивого развития цветной металлургии и добычи «зеленых» полезных ископаемых. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Казахстане Хань Чуньлинь.