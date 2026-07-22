Договоренности Глав государств будут последовательно реализованы — посол Китая в РК

Казахстан и Китай продолжат расширять сотрудничество в сфере устойчивого развития цветной металлургии и добычи «зеленых» полезных ископаемых. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Казахстане Хань Чуньлинь на Казахстанско-китайском форуме по устойчивому развитию цветной металлургии, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам посла, сегодня Китай занимает лидирующие позиции в мире по производству и потреблению металлургической продукции, научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам, выпуску оборудования и производственным мощностям. Казахстан же, обладая богатыми энергетическими и минеральными ресурсами, играет важную роль в развитии двустороннего сотрудничества.

— Казахстан — первая страна, где была впервые представлена инициатива «Один пояс — один путь». Республика входит в число мировых лидеров по запасам хрома, вольфрама, меди, свинца и цинка. Потенциал наших стран взаимодополняем, поэтому партнерство в горнодобывающей и металлургической отраслях успешно развивается, — отметил Хань Чуньлинь.

Он напомнил, что первый современный алюминиевый завод в Казахстане, построенный при участии китайской стороны, стабильно работает уже 18 лет. Кроме того, это единственный в стране производитель, получивший сертификат Лондонской биржи металлов (LME) на алюминий высокой степени чистоты.

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

Посол подчеркнул, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уделяют особое внимание сотрудничеству в горнодобывающей промышленности. По его словам, на недавней встрече лидеров двух стран в Шанхае была достигнута договоренность о расширении взаимодействия в сферах энергетики и освоении полезных ископаемых, а также ускоренной реализации приоритетных проектов.

Кроме того, профильные ведомства Китая и Казахстана в рамках механизма «Китай — Центральная Азия» подписали меморандумы о сотрудничестве в сфере «зеленых» полезных ископаемых. Уже в этом году планируется создать Альянс «Китай — Центральная Азия» по «зеленым» полезным ископаемым.

По словам Хань Чуньлиня, конференция по сотрудничеству Китая и стран Центральной Азии в сфере «зеленых» полезных ископаемых, которая пройдет в следующем году, станет важной площадкой для укрепления взаимодействия между горнодобывающими предприятиями региона.

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

Он также отметил, что международное сотрудничество охватывает не только освоение минеральных ресурсов, необходимых для новой энергетики и производства современных материалов, но и ответственную разработку традиционных месторождений с соблюдением экологических требований.

— В дальнейшем стороны продолжат реализовывать договоренности, достигнутые Главами государств, усилят координацию политики, будут внедрять китайские «зеленые» интеллектуальные технологии и современное оборудование, а также углублять сотрудничество по всей цепочке — от геологоразведки и добычи до хранения, транспортировки и реализации минеральных ресурсов, — заявил посол.

Ранее мы сообщали о том, что в ходе визита Касым-Жомарта Токаева в Шанхай были подписаны соглашения на сумму свыше 15 миллиардов долларов.