Казахстан и Китай — прекрасные партнеры в энергетической сфере — эксперт

— Дружба между Казахстаном и Китаем восходит к далекому прошлому, наши страны установили уникальные, стратегические партнерские отношения на постоянной основе. Наша компания рада внести свой вклад в это сотрудничество. Мы направили на форум сильнейшую команду, чтобы поделиться с центральноазиатскими коллегами общими планами и идеями, — отметил Чжан Хэн.

Эксперт назвал Казахстан и Китай прекрасными партнерами в энергетической сфере, а форум — важной платформой для интернационализации и продвижения крупных международных проектов.

— В настоящее время Китай и 5 стран ЦА находятся на ключевой стадии социально-экономического развития и они предъявляют более высокие требования к чистому, безопасному и эффективному электроснабжению. Как гласит известная казахская пословица, «где единство — там и счастье», и мы полны уверенности, что сможем в рамках инициативы «Один пояс — один путь» достичь прекрасных результатов, — заключил Ч. Хэн.

В ходе форума ожидается подписание меморандумов с China Southern Power Grid о создании гидроаккумулирующих станций.

Компания China Southern Power Grid International реализовала первый в мире проект передачи сверхвысоковольтного напряжения. Годовая выработка электроэнергии компании превышает 1 трлн квт/часов и уже 6 лет подряд численность населения обслуживает население в 272 млн человек и более 112 миллионов хозяйств, а общий актив компании — свыше 160 млрд долларов США.

Ранее мы писали, что в Астане проходит Первый региональный энергетический форум Power Central Asia + China.