РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:56, 16 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстан и Китай планируют совместно разрабатывать трансграничное месторождение урана

    Казахстан и Китай планируют совместно разрабатывать трансграничное урановое месторождение, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Казахстан и Китай планируют совместно разрабатывать трансграничное месторождение урана
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    — ⁠Институт геологических наук им. К. И. Сатпаева, Китайский университет геонаук (Пекин), геологоразведочная корпорация CNNC и компания Xiamen Wanli Stone Co., Ltd подписали рамочное соглашение о совместных сравнительных исследованиях трансграничных стратегических рудных поясов между Китаем и Казахстаном, — сообщили в нацкомпании «Kazakh Invest».

    Кроме того, в рамках инициативы стороны продвигают включение проекта по совместной разработке уранового рудного пояса Нижняя Илийская впадина — Илийская область в среднесрочный и долгосрочный план сотрудничества в сфере ядерной энергетики.

    Соглашение подписано в рамках Форума по индустриально-инвестиционному сотрудничеству «Китай – Центральная Азия».

    Ранее в рамках Форума по индустриально-инвестиционному сотрудничеству «Китай – Центральная Азия» акимат города Астаны и ТОО «Хуавей Текнолоджиз Казахстан» заключили соглашение о сотрудничестве по реализации пилотного проекта «Демонстрационное тестирование широкополосной сети 10G Huawei» с применением технологии 50G PON.

    Теги:
    Геология Казахстан Китай Уран КНР Месторождение
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают