Казахстан и Китай планируют совместно разрабатывать трансграничное месторождение урана

— ⁠Институт геологических наук им. К. И. Сатпаева, Китайский университет геонаук (Пекин), геологоразведочная корпорация CNNC и компания Xiamen Wanli Stone Co., Ltd подписали рамочное соглашение о совместных сравнительных исследованиях трансграничных стратегических рудных поясов между Китаем и Казахстаном, — сообщили в нацкомпании «Kazakh Invest».

Кроме того, в рамках инициативы стороны продвигают включение проекта по совместной разработке уранового рудного пояса Нижняя Илийская впадина — Илийская область в среднесрочный и долгосрочный план сотрудничества в сфере ядерной энергетики.

Соглашение подписано в рамках Форума по индустриально-инвестиционному сотрудничеству «Китай – Центральная Азия».

Ранее в рамках Форума по индустриально-инвестиционному сотрудничеству «Китай – Центральная Азия» акимат города Астаны и ТОО «Хуавей Текнолоджиз Казахстан» заключили соглашение о сотрудничестве по реализации пилотного проекта «Демонстрационное тестирование широкополосной сети 10G Huawei» с применением технологии 50G PON.