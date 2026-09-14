Казахстан и Индия после саммита БРИКС: новые возможности для партнерства

Саммит БРИКС+ в Нью-Дели получил для Казахстана отдельное двустороннее продолжение. На встрече Касым-Жомарта Токаева и Нарендры Моди обсуждались энергетика, цифровизация, образование, туризм и сотрудничество Индии с Евразийским экономическим союзом. Сегодня в Казахстане работают около 600 компаний с индийским капиталом, а взаимодействие Astana Hub и технологической экосистемы Хайдарабада Cyberabad обозначено как одно из перспективных направлений, передает Kazinform.

Нарендра Моди поблагодарил Токаева за участие в саммите и назвал его выступление воодушевляющим и наполненным актуальными инициативами. Казахстан, в свою очередь, подтвердил готовность содействовать переговорам по созданию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индией. Сама повестка БРИКС также получила конкретное содержание: транспортная связанность, энергетика, критические минералы, продовольственная безопасность, технологии и более весомая роль средних держав. О том, как эти направления выглядят с индийской точки зрения и что Казахстан способен привнести в БРИКС, рассказал Правеш Кумар Гупта, эксперт по геополитике Евразии и Центральной Азии, научный сотрудник Международного фонда Вивекананды (Нью-Дели), PhD в области международных исследований.

— Казахстан участвует в БРИКС как страна-партнер и одновременно продолжает развивать отношения с США, Европой, государствами Залива, Китаем и Россией. Токаев в Нью-Дели назвал БРИКС открытой платформой практического сотрудничества. Насколько такой формат соответствует интересам Казахстана в условиях меняющейся международной среды?

— Казахстан в последние годы проводит очень активную многовекторную внешнюю политику. Он укрепляет взаимодействие с США, Европой, странами Залива, Юго-Восточной и Восточной Азией, одновременно сохраняя динамику традиционных экономических и политических связей с Россией и Китаем.

Региональная дипломатия в Центральной Азии также развивается достаточно продуктивно, и Казахстан как одна из ведущих стран региона играет в этом процессе важную роль.

На таком фоне участие в БРИКС в качестве страны-партнера имеет большое значение. Казахстан получает дополнительный канал взаимодействия с крупнейшими экономиками Глобального Юга, не превращая этот формат в единственную внешнеполитическую опору.

Экономическая основа для такого взаимодействия уже значительна. Казахстан обладает существенными торговыми связями с экономиками БРИКС, а энергетика остается еще одной важной сферой сотрудничества. Страна экспортирует нефть и уран и может использовать взаимодействие с участниками объединения для дальнейшей диверсификации экономических связей.

БРИКС также способен создавать дополнительные возможности в сфере инфраструктурного финансирования. Для развивающейся экономики наличие нескольких источников капитала и экономических партнеров расширяет пространство для выбора.

В нынешнем мировом порядке взаимодействие сразу с несколькими центрами силы является реальной возможностью для Казахстана. Оно позволяет избегать чрезмерной зависимости от какого-либо одного внешнего партнера.

В этом смысле партнерство с БРИКС соответствует многовекторной линии Президента Касым-Жомарта Токаева: Казахстан расширяет сотрудничество с новыми центрами экономического роста, сохраняя при этом существующие стратегические и экономические связи.

— На встрече Токаева и Моди обсуждались энергетика, цифровизация, образование и новые технологические связи. Отдельно была отмечена перспектива взаимодействия Astana Hub и Cyberabad. В своем выступлении Президент Казахстана также выделил транспорт, критические минералы, сельское хозяйство и технологии. Что Казахстан способен привнести в БРИКС и почему эти направления представляют интерес для Индии?

— Индия рассматривает Казахстан как ведущую региональную державу Центральной Азии и важного партнера в формировании более устойчивого, взаимосвязанного и многополярного мирового порядка.

С индийской точки зрения Казахстан способен привнести в БРИКС значительную ценность благодаря своему стратегическому географическому положению, энергетическим ресурсам, запасам критических минералов, потенциалу продовольственной безопасности и растущим цифровым возможностям.

Положение Казахстана как связующего звена между Азией и Европой делает страну особенно важной для транспортной связанности, диверсификации цепочек поставок и укрепления региональной торговли.

Не менее значима энергетическая составляющая. Казахстан играет важную роль на рынках урана, нефти и газа, что делает его существенным участником дискуссий об энергетической безопасности.

Запасы критических минералов могут стать основой сотрудничества в чистой энергетике, технологиях и промышленном развитии. Еще одно перспективное направление связано с продовольственной безопасностью. Казахстан обладает значительным сельскохозяйственным потенциалом и является крупным производителем зерна.

Цифровое развитие, инновации и технологическое сотрудничество также представляют перспективную сферу казахстанско-индийского взаимодействия. Эти направления хорошо соответствуют приоритетам Индии, связанным с устойчивостью, инновациями и инклюзивным развитием.

В этом отношении экономические и технологические приоритеты, которые Президент Токаев продвигает во внешней политике Казахстана, во многом совпадают с теми преимуществами страны, которые представляют практический интерес для Индии: транспортная связанность, энергетика, критические минералы и цифровые технологии.

В совокупности это позволяет Казахстану выступать в БРИКС не только как участник политического диалога, но и как государство, способное предлагать конкретные ресурсы, транспортные возможности и направления технологического сотрудничества.

— Нарендра Моди высоко оценил выступление Токаева на саммите, а сам Президент Казахстана заявил о необходимости более весомого голоса развивающихся средних держав. Казахстан также продвигает инициативы по транспортной связанности, критическим минералам, водной проблематике и реформе международных институтов. Может ли партнерство с БРИКС усилить эту роль Казахстана?

— Да. Участие Казахстана в БРИКС в статусе страны-партнера способно существенно укрепить стремление Президента Токаева позиционировать страну как инициативную среднюю державу, а не как пассивного участника международных процессов.

Этот формат дает Казахстану практическую платформу для продвижения собственных предложений по транспортной связанности, критическим минералам, продовольственной и энергетической безопасности, водной дипломатии и реформе Совета Безопасности ООН.

При этом статус партнера позволяет Астане сохранять гибкость многовекторной политики и избегать жесткой привязки к какому-либо одному международному блоку.

Такой подход усиливает возможности Казахстана в формирующейся архитектуре Глобального Юга. Страна может продвигать евразийскую перспективу и собственные региональные инициативы, привлекать инвестиции и финансирование развития, одновременно сохраняя широкий круг внешнеполитических связей.

С Индией здесь существуют естественные точки соприкосновения. Это Международный транспортный коридор «Север — Юг», цифровые технологии, устойчивое развитие и другие направления экономического взаимодействия.

В конечном счете именно избирательное и прагматичное взаимодействие с БРИКС способно усиливать дипломатическую субъектность Казахстана и его позиции как средней державы. Такой подход основан на национальных интересах и соответствует сбалансированной внешней политике, которую ценят и Астана, и Нью-Дели.

В этом смысле курс Президента Касым-Жомарта Токаева позволяет Казахстану использовать БРИКС не как жесткий геополитический выбор, а как дополнительный инструмент для продвижения собственных инициатив, привлечения инвестиций и укрепления роли страны как самостоятельной средней державы.