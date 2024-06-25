Казахстан играет исторически ключевую роль в ОБСЕ - Иэн Борч

Астанинская юбилейная декларация остается краеугольным камнем в истории ОБСЕ. Об этом заявил действующий председатель ОБСЕ - министр иностранных, европейских дел и торговли Мальты Иэн Борча, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Казахстан играет исторически ключевую роль в ОБСЕ. В частности, это председательство и успешное проведение саммита в Астане в 2010 году Астанинская юбилейная декларация остается краеугольным камнем в истории нашей организации. Всеобъемлющая программа реформ Казахстана за последние годы также заслуживает высокой оценки. ОБСЕ является и будет оставаться надежным партнером на этом пути, - сказал Иэн Борча по итогам встречи со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу.

Вместе с тем он призвал Казахстан использовать опыт ОБСЕ в вопросах продвижения безопасности.