Казахстан играет исторически ключевую роль в ОБСЕ - Иэн Борч
Астанинская юбилейная декларация остается краеугольным камнем в истории ОБСЕ. Об этом заявил действующий председатель ОБСЕ - министр иностранных, европейских дел и торговли Мальты Иэн Борча, передает корреспондент агентства Kazinform.
- Казахстан играет исторически ключевую роль в ОБСЕ. В частности, это председательство и успешное проведение саммита в Астане в 2010 году Астанинская юбилейная декларация остается краеугольным камнем в истории нашей организации. Всеобъемлющая программа реформ Казахстана за последние годы также заслуживает высокой оценки. ОБСЕ является и будет оставаться надежным партнером на этом пути, - сказал Иэн Борча по итогам встречи со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу.
Вместе с тем он призвал Казахстан использовать опыт ОБСЕ в вопросах продвижения безопасности.
- Призываем наших казахстанских партнеров в полной мере использовать опыт и инструменты ОБСЕ для продвижения таких важных тем, как: региональная безопасность, трансграничное сотрудничество и устойчивое развитие. Мы высоко ценим активную роль, которую Казахстан играет во всех трех измерениях безопасности. На международной арене Казахстан дает пример по поддержанию мира и безопасности, такими действиями, как проведение переговоров между главами МИД Армении и Азербайджана, подготовке армяно-азербайджанского мирного договора и другими, - добавил Иэн Борча.