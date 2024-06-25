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    13:36, 25 Июнь 2024 | GMT +6

    Казахстан играет исторически ключевую роль в ОБСЕ - Иэн Борч

    Иэн Борч
    Фото: МИД РК

    Астанинская юбилейная декларация остается краеугольным камнем в истории ОБСЕ. Об этом заявил действующий председатель ОБСЕ - министр иностранных, европейских дел и торговли Мальты Иэн Борча, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Казахстан играет исторически ключевую роль в ОБСЕ. В частности, это председательство и успешное проведение саммита в Астане в 2010 году Астанинская юбилейная декларация остается краеугольным камнем в истории нашей организации. Всеобъемлющая программа реформ Казахстана за последние годы также заслуживает высокой оценки. ОБСЕ является и будет оставаться надежным партнером на этом пути, - сказал Иэн Борча по итогам встречи со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу. 

    Вместе с тем он призвал Казахстан использовать опыт ОБСЕ в вопросах продвижения безопасности. 

    - Призываем наших казахстанских партнеров в полной мере использовать опыт и инструменты ОБСЕ для продвижения таких важных тем, как: региональная безопасность, трансграничное сотрудничество и устойчивое развитие. Мы высоко ценим активную роль, которую Казахстан играет во всех трех измерениях безопасности. На международной арене Казахстан дает пример по поддержанию мира и безопасности, такими действиями, как проведение переговоров между главами МИД Армении и Азербайджана, подготовке армяно-азербайджанского мирного договора и другими, - добавил Иэн Борча.

    Теги:
    ОБСЕ Сотрудничество МИД РК
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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