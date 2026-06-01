Казахстан и Гонконг обсудили совместные инвестиционные проекты, финансовое сотрудничество и запуск прямого авиасообщения

Заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Республики Казахстан Серик Жумангарин провел переговоры с главой администрации Гонконга Джоном Ли, прибывшим в Астану во главе представительной делегации, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Стороны обсудили перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, развитие финансового партнерства, а также вопросы укрепления транспортной связанности между Казахстаном и Гонконгом.

В состав гонконгской делегации вошли более 70 представителей бизнеса и государственных структур. Среди них — руководители ведущих компаний в сферах зеленой энергетики, финансовых технологий, искусственного интеллекта, робототехники, урбанистики, добывающей промышленности и инновационного развития.

Открывая встречу, Серик Жумангарин отметил устойчивый рост экономики Казахстана, подтвержденный улучшением суверенных кредитных рейтингов страны, и подчеркнул заинтересованность в привлечении инвестиций в проекты с высокой добавленной стоимостью.

Особое внимание было уделено развитию сотрудничества в реальном секторе экономики. Казахстан предложил рассмотреть возможности совместной реализации проектов в агропромышленном комплексе, глубокой переработке сельскохозяйственного сырья и природных ресурсов, нефтегазохимии, углехимии, производстве минеральных удобрений и пестицидов, а также выпуске готовой продукции из цветных металлов. Совокупный потенциал прорабатываемых проектов оценивается более чем в $100 млрд.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Еще одним ключевым направлением переговоров стало финансовое сотрудничество. Казахстан выразил готовность привлекать гонконгский капитал через выпуск долговых инструментов на китайском и гонконгском рынках, а также посредством создания совместных инвестиционных фондов. Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек» готов выступать финансовым партнером и соинвестором перспективных проектов, обеспечивая долгосрочную поддержку инвестиционных инициатив.

— Для нас большая честь обсуждать перспективы расширения сотрудничества с Гонконгом. Казахстан готов предложить инвесторам не только привлекательные проекты, но и выход на рынок Центральной Азии, включая возможности трансграничной промышленной кооперации с соседними государствами, — отметил Серик Жумангарин.

В ходе встречи вице-премьер Казахстана также предложил разработать совместную дорожную карту по развитию торгово-экономического сотрудничества, рассмотреть возможность создания двустороннего инвестиционного фонда «Казахстан — Гонконг» и взаимодействия в формате Казахстан — Гонконг — Синьцзян.

Серик Жумангарин также подчеркнул заинтересованность Казахстана в создании совместных предприятий с ведущими международными компаниями, включая представителей Гонконга. Для инвесторов предусмотрены механизмы государственной поддержки и софинансирования, направленные на снижение барьеров для реализации новых проектов. Казахстан готов предложить благоприятные условия для ведения бизнеса, необходимую инфраструктуру и поддержку перспективных инициатив. При этом ключевыми факторами остаются экономическая эффективность проектов, а также готовность сторон объединять инвестиционные возможности, технологии и экспертизу.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Стороны отметили значительный потенциал для наращивания взаимной торговли. Казахстан заинтересован в расширении поставок на рынок Гонконга продукции металлургической, нефтехимической и пищевой промышленности, а также зерна и муки. При этом Казахстан является крупнейшим в регионе экспортером зерна, масличных культур и продукции животноводства. По итогам прошлого года экспорт зерна превысил 15 млн тонн, что стало лучшим результатом за последние 20 лет. Отдельное внимание было уделено перспективам создания совместных предприятий и реализации проектов по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции.

В свою очередь Джон Ли высоко оценил темпы экономического развития Казахстана и его роль в качестве ключевого транзитного узла между Азией и Европой. По его словам, через территорию страны проходит около 85% сухопутных грузоперевозок между двумя регионами.

Глава администрации Гонконга рассказал о проводимой трансформации экономики САР, направленной на развитие инноваций и технологий наряду с укреплением статуса одного из ведущих мировых финансовых центров. В ближайшие годы Гонконг планирует существенно расширить инновационную инфраструктуру, увеличить количество научно-технологических парков и продолжить привлечение международных специалистов в высокотехнологичные отрасли.

— Мы видим значительный потенциал для расширения сотрудничества между Гонконгом и Казахстаном. Наши экономики способны эффективно дополнять друг друга в сферах финансов, инноваций, технологий, логистики и инвестиций. Важным шагом для дальнейшего укрепления связей мог бы стать восстановления прямого авиасообщения между Гонконгом и Казахстаном, — подчеркнул Джон Ли.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия между государственными органами и деловыми кругами, а также договорились активизировать работу по перспективным направлениям сотрудничества.

По итогам 2025 года товарооборот между Казахстаном и Гонконгом составил $180 млн, увеличившись почти на 40% по сравнению с 2024 годом, когда объем взаимной торговли достиг $130 млн.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Администрации САР Гонконг Джоном Ли.



