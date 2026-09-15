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    Казахстан и Франция реализуют пилотный проект по модернизации гидротехнической инфраструктуры

    Министерство водных ресурсов и ирригации подписало с французской компанией CarpiTech Hydroplus Соглашение об установлении этапов реализации проекта по внедрению французских технологий в гидротехническую инфраструктуру Республики Казахстан, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Казахстан и Франция реализуют пилотный проект по модернизации гидротехнической инфраструктуры
    Фото: Минводы и ирригации РК

    В церемонии подписания документа принял участие вице-министр водных ресурсов и ирригации Жандос Салимов.

    Реализация соглашения предусматривает несколько этапов, включая экспертный анализ документации по гидротехническим сооружениям, определенным министерством, организацию в Казахстане обучающих семинаров для инженеров и специалистов, а также определение не менее двух плотин и одного оросительного канала для пилотного применения французских технологий.

    По каждому выбранному объекту будут подготовлены рекомендации, предварительные технические решения и оценки сроков реализации работ. Пилотные проекты, включающие укладку геомембранного покрытия на каналах, автоматизацию гидроузлов и внедрение цифрового мониторинга, направлены на повышение безопасности и эффективности эксплуатации водохозяйственной инфраструктуры с перспективой модернизации других гидротехнических сооружений Казахстана.

    Отметим, что в июне текущего года Министерством водных ресурсов и ирригации РК и компанией Carpitech Hydroplus было подписано соглашение о техническом сотрудничестве.

    — Нас заинтересовало предложение компании Carpitech Hydroplus по внедрению собственных технологических решений на объектах водного хозяйства Казахстана. Дополнительным преимуществом является наличие у компании производственной базы — завода в Жамбылской области. Мы рассматриваем подписанные с французской делегацией документы как практический инструмент для перехода от общего сотрудничества к реализации конкретных проектов, — отметил вице-министр водных ресурсов и ирригации Жандос Салимов.

    Ранее сообщалось о том, что 214,6 млрд теңге направят на водосберегающие технологии в Казахстане.

    Минводы и ирригации РК Казахстан Франция Водные ресурсы
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор