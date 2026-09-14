214,6 млрд теңге направят на водосберегающие технологии в Казахстане

Министерство водных ресурсов и ирригации в ответе на официальный запрос информационного агентства Kazinform сообщило о принимаемых в сфере водосбережения мерах.

По информации Министерства, государство прилагает усилия для стимулирования внедрения технологий экономии воды.

— В частности, доля возмещения расходов фермеров на проведение инфраструктуры забора и подачи воды, покупку и установку водосберегающих технологий увеличена с 50% до 80%. Также, в зависимости от используемой технологии и тарифа, субсидируется стоимость услуги по подаче воды, — отмечается в сообщении.

Министерство водных ресурсов и ирригации предоставило информацию и о выделенных для экономящих воду средствах. На инвестиционные субсидии для внедрения водосберегающих технологий на 2026–2028 годы предусмотрено 214,6 млрд теңге. В том числе:

в 2026 году — 58,5 млрд теңге;

в 2027 году — 74,6 млрд теңге;

в 2028 году — предстоит направить в качестве субсидий 81,5 млрд теңге.

Наряду с этим предусмотрено субсидирование стоимости услуги по подаче воды. На данную цель всего предусмотрено 13,5 млрд теңге. Из них в 2026 году будет выделено 4 млрд, в 2027 году — 4,7 млрд, в 2028 году — 4,8 млрд теңге.

Вдобавок к этому оросительное оборудование продается экономящим воду крестьянам на льготных условиях.

— Для внедрения водосберегающих технологий применяются инструменты льготного финансирования. В рамках программы «Агролизинг» АО «КазАгроФинанс» системы дождевального орошения финансируются по ставке 12,6% годовых сроком до 10 лет, а системы капельного орошения — по ставке 12,6% годовых сроком до 5 лет. В настоящее время в стране работают 7 отечественных заводов, производящих машины для дождевального орошения и оборудование для капельного орошения, — говорится в официальном ответе.

Напомним, в Казахстане разрабатывают восемь бассейновых планов для водной безопасности.