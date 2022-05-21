21 Мая 2022 22:11

Казахстан идет по демократическому пути развития - зарубежный эксперт

ЕРЕВАН.КАЗИНФОРМ – Изучив текст проекта поправок в Конституцию, армянские эксперты сошлись во мнении, что Казахстан идет в направлении демократизации, курса, который может послужить примером обновления политических систем в регионе Центральной Азии. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Президент добровольно, по своей инициативе передает часть своих полномочий Парламенту. И это хорошо обдуманный шаг в направлении общего демократического процесса. С поправками партийная система становится более либеральной. Значит, мы будем иметь дело с мультипартийной системой в Центрально-Азиатском регионе. Внимательно следящие за опытом Казахстана соседи по Центральной Азии тоже будут стоять перед вопросом обновления своей политической системы», - считает заведующий кафедрой конституционного права Ереванского государственного университета, к.ю.н. Вардан Айвазян.

По словам руководителя аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степана Григоряна, текст конституционных поправок произвел на него однозначное четкое впечатление – страна идет по демократическому пути развития, не имея при этом никаких внешних обязательств ни перед кем.

В свою очередь, руководитель исследовательского центра «Альтернатива», эксперт в области политэкономики Татул Манасерян указал на поправки, которые, на его взгляд, имеют фундаментальное значение.

«Земля, ее недра и природные ресурсы после поправок будут принадлежать народу. Это не просто шаг вперед. Это поднимет тонус народа. Потому что народ начнет верить, что без его согласия ничего не может в произойти в стране. Важна роль и гражданского общества, так как поправками расширяются права простых граждан и их участие в принятии решений. К сожалению, во многих странах постсоветского пространства голос гражданского общества пока не востребован. Но без участия гражданского общества, я не верю, что будет ощутимый прогресс», - отметил Татул Манасерян.

Участники мероприятия, приветствуя конституционную реформу в Казахстане, пожелали братскому народу Казахстана успехов в построении сильного государства и удачи в этой сложной миссии.

5 июня в Казахстане пройдет республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию.