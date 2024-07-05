Казахстан и Армения активизируют экономическое сотрудничество

Казахстан и Армения в рамках официального визита Президента Казахстана в апреле в Ереван подписали пакет документов, призванных усилить двусторонние экономические отношения. Оценками текущего состоянии экономических отношений и видением перспектив развития сотрудничества между нашими странами поделился министр экономики Армении Геворг Папоян в интервью корреспонденту агентства Kazinform.

Министр отметил, что в настоящий момент Армения идет по пути диверсификации экономики, но при этом сохраняя связи с такими традиционными партнерами, как Казахстан.

— Товарооборот между Республикой Армения и Республикой Казахстан в 2023 году составил $100,4 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года мы фиксируем рост в 2,4 раза. Экспорт из Армении в Казахстан в 2023 году составил $71,3 млн, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился в 3,8 раза. Здесь у нас имеется большой потенциал для расширения сфер сотрудничества. Взаимодействие в различных сферах уже налажено, и вопрос расширения сотрудничества находится в стадии постоянного обсуждения. Бизнес-среда Республики Армения довольно активно развивается, выходя на различные рынки и сферы. Для нас важны все предложения, и все варианты рассматриваются, — отмечает министр Папоян.

Одним из потенциальных направлений двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Арменией является развитие транспортно-логистических проектов. Вопросы освоения экспортных направлений в третьи страны обсуждались в ходе казахстанско-армянского бизнес-форума в Ереване. Особое внимание Астана уделяет улучшению собственной инфраструктуры и пропускных мощностей в контексте функционирования Транскаспийского международного транспортного маршрута. В свою очередь Ереван разработал проект «Перекресток мира», который, по словам министра, предоставит возможность углубить экономические связи со многими странами, в том числе и с Казахстаном.

— Основным смыслом этой концепции («Перекресток мира» — прим. ред.) является развитие региональных коммуникаций путем строительства новых, а также ремонта и эксплуатации старых автомобильных, железных дорог, трубопроводов и линий электропередач. Несомненно, концепция «Перекрестка мира» несет в себе множество новых возможностей, связанных с перемещением грузов, товаров и людей. Проект разблокирования транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе предоставит возможность построить благополучное будущее для всех сторон региона и углубить экономические связи и сотрудничество со многими странами, в том числе и с Казахстаном, — подчеркнул Геворг Папоян.

Министр экономики отметил, что сроки реализации данного проекта должны быть определены не только со стороны Армении. В реализации этой важной региональной инициативы правительство Армении рассчитывает на активную поддержку всех международных партнеров и будет благодарно всем, кто готов тем или иным образом поддержать ее реализацию.

Напомним, 9 апреля в Ереване при участии министра торговли и интеграции РК Армана Шаккалиева и министра экономики Армении Геворга Папояна состоялся казахстанско-армянский бизнес-форум. Более 150 представителей различных отраслей экономики приняли участие в его работе. На полях бизнес-форума был подписан пакет документов, призванных усилить двусторонние экономические отношения. 15 апреля с однодневным официальным визитом Ереван посетил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В ходе состоявшихся переговоров с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном были достигнуты важные договоренности в сферах торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-логистического сотрудничества.