Казахстан и Южная Корея расширяют сотрудничество в сфере редких металлов

В Satbayev University состоялся международный воркшоп «Стратегическое промышленное сотрудничество между Казахстаном и Республикой Корея в области получения редких металлов», объединивший представителей государственных органов, ведущих научных организаций и компаний-недропользователей двух стран, передает Kazinform со ссылкой на Министерство науки и высшего образования.

С приветственным словом к участникам по видеосвязи обратился министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек. Он отметил возрастающую роль критически важных минералов в мировой экономике и подчеркнул, что Казахстан намерен развивать глубокую переработку сырья, современные технологии и производство продукции с высокой добавленной стоимостью.

— Для нашего министерства — это очень важный проект, потому что он дает возможность нашим недропользователям не просто поставлять сырье, а совместно с ведущими научными и промышленными институтами Республики Корея разрабатывать новые технологии, совершенствовать методы обогащения и осуществлять трансферт технологий, — подчеркнул министр.

Управляющий директор Korea Institute of Industrial Technology (KITECH) и директор Korea National Rare Metals Center (KORAM) Кён Тэ Пак отметил, что успешное развитие казахстанско-корейского сотрудничества требует консолидации научного и промышленного потенциала обеих стран, а также обеспечения долгосрочного доступа к сырьевой базе редких и редкоземельных металлов для проведения исследований, опытно-конструкторских работ и последующей коммерциализации технологий.

В этой связи было предложено создать Международный центр редких и редкоземельных металлов на базе Института металлургии и обогащения Satbayev University. Представители Министерства науки и высшего образования РК, KITECH, KORAM и Института металлургии и обогащения согласовали завершающие организационные и научно-технические вопросы, необходимые для запуска проекта.

Новый Центр станет международной платформой для проведения совместных фундаментальных и прикладных исследований, трансфера передовых технологий, подготовки специалистов нового поколения, развития современной лабораторной инфраструктуры и реализации опытно-промышленных проектов в области редких и редкоземельных металлов. Его деятельность будет направлена на повышение технологической независимости Казахстана, развитие глубокой переработки минерального сырья и укрепление позиций страны в глобальной цепочке создания стоимости критически важных минералов.

Подводя итоги мероприятия, генеральный директор Института металлургии и обогащения Багдаулет Кенжалиев отметил, что объединение научного потенциала Казахстана и Республики Корея открывает новые возможности для реализации масштабных научно-технологических проектов, подготовки высококвалифицированных кадров и внедрения инновационных решений в горно-металлургическом комплексе.

Участники стратегической сессии отметили, что создание Международного центра редких и редкоземельных металлов станет важным шагом в укреплении научного и промышленного сотрудничества между Казахстаном и Республикой Корея, а также будет способствовать развитию отечественной науки, коммерциализации научных разработок и внедрению передовых технологий в производство.

Ранее сообщалось о том, что Казахстан развивает производство катодной меди и вольфрамовой продукции.