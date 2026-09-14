Казахстан и Южная Корея договорились о совместном производстве лекарств

Сегодня, 14 сентября, в Сеуле министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова провела встречу с Генеральным директором Kyungdong Pharmaceutical г-ном Ким Кён Хуном и ознакомилась с производством, передает агентство Kazinform.

Подписали документ между Министерством здравоохранения Республики Казахстан и Kyungdong Pharmaceutical.

В ходе переговоров обсудили вопросы локализации производства лекарственных средств в Казахстане, трансфера технологий, и проведении клинических испытаний, регистрации на территории Казахстана продукции компании и создания совместных производственных проектов.

Казахстан по поручению Главы государства последовательно развивает фармацевтическую промышленность не только как важную составляющую системы здравоохранения, но и как перспективное направление привлечения инвестиций, развития отечественного производства и создания новых рабочих мест.

— Для иностранных инвесторов в Казахстане предусмотрены механизмы долгосрочного гарантированного спроса на продукцию отечественного производства, государственная поддержка крупных инвестиционных проектов, а также возможности дальнейшего выхода произведенной продукции на рынки ЕАЭС и стран Организации тюркских государств. Отдельно остановилась на работе по совершенствованию регуляторной среды, — сообщает в сообщила Акмарал Альназарова на своей странице Instagram.

Также в феврале 2026 года Казахстан достиг 3-го уровня зрелости национальной регуляторной системы ВОЗ, став первой страной СНГ и четвертой среди стран Европейского регион.

Ранее сообщалось, что цифровой учет лекарств принес Казахстану экономию в 42 млрд теңге.

Также сообщалось, что производство лекарств в Казахстане выросло на 37% за три года.