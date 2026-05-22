Казахстан и Всемирный банк разработают план экономических реформ

Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Республики Казахстан Серик Жумангарин провел рабочую встречу с Постоянным представителем Всемирного банка в Казахстане Андреем Михневым и международными экспертами организации, передает Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

Встреча стала продолжением серии обсуждений, инициированных Премьер-министром РК, и была полностью посвящена вопросам реализации нового инвестиционного цикла, привлечения долгосрочного капитала, повышения производительности экономики и подготовки практических механизмов для дальнейших структурных реформ.

В обсуждении приняли участие представители министерств национальной экономики, финансов, иностранных дел, искусственного интеллекта и цифрового развития, а также других заинтересованных государственных органов и квазигосударственного сектора.

В ходе переговоров эксперты Всемирного банка представили структуру будущего аналитического отчета, основанного на данных государственного сектора Казахстана. В центре обсуждения находилась модель «3I» — инвестиции, внедрение, инновации, ориентированная на качественный переход экономики к более высокой производительности, технологическому обновлению и росту доходов населения.

В рамках презентации отчета значительный акцент был сделан на совершенствовании планирования государственных расходов и развитию проактивных мер социальной поддержки. Эксперты подчеркунули высокий уровень цифровизации Казахстана, который позволяет оказывать государственную помощь максимально оперативно, точечно и именно тем категориям граждан, которые в ней больше всего нуждаются.

При обсуждении инструментов поддержки предпринимательства эксперты представили анализ программ Фонда «Даму», отметив высокую эффективность механизмов частичного кредитного гарантирования как драйвера для роста занятости и модернизации предприятий МСБ.

По итогам встречи стороны договорились о переходе от аналитических рекомендаций к практической реализации инициатив. Совместно с Министерством национальной экономики, Агентством по стратегическому планированию и реформам (АСПиР) и другими ведомствами будет сформирована совместная рабочая группа, которая займется подготовкой комплексного плана действий.

Фото: Правительство РК

— Процесс консультаций имеет для нас ключевое значение. Нам важно, чтобы предлагаемые меры были детально обсуждены с каждым профильным министерством, местным исполнительным органом и полностью учитывали их текущие задачи. Полноценное вовлечение регионов уже на старте позволит точнее учесть локальную специфику и выработать прикладные инструменты для каждой области. Мы надеемся совместно подготовить проект плана действий к сентябрю-октябрю, чтобы после обсуждения на высоком уровне представить его как согласованную общую стратегию, — сказал Андрей Михнев.

Фото: Правительство РК

В свою очередь, заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики РК Серик Жумангарин обозначил стратегические приоритеты совместной работы.

— Наша главная задача — перевести глубокую экономическую аналитику в плоскость практических и понятных мер. Новый инвестиционный цикл, о котором говорит Глава государства, требует от нас проактивных подходов. Мы нацелены на создание максимально привлекательных условий для долгосрочного частного капитала, снятие барьеров для технологического обновления и предоставление отечественному бизнесу действенных инструментов развития. Совместный план действий со Всемирным банком станет конкретным ориентиром, который обеспечит преемственность проводимых структурных реформ и заложит основу для качественного экономического роста, — подчеркнул вице-премьер.

Ранее вопросы развития нефтегазовой и транспортной отраслей рассмотрели в Правительстве.