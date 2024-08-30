Казахстан и Всемирный банк примут новую стратегию партнерства

Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров провел встречу с представителями Всемирного банка (ВБ) и Международной финансовой корпорации (IFC – входит в группу Всемирного банка) в Астане. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В мероприятии приняли участие региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии Татьяна Проскурякова, постоянный представитель Всемирного банка в РК Андрей Михнев, региональный менеджер IFC по Казахстану, Кыргызстану и Таджикистану Зафар Хашимов и глава представительства IFC в Казахстане Екатерина Бенджамин.

На встрече стороны обсудили ключевые направления сотрудничества, ход реализации ранее профинансированных инвестиционных проектов и вопросы устранения барьеров для повышения эффективности программ группы Всемирного банка в Казахстане.

Нурлан Байбазаров подчеркнул, что в настоящее время между Казахстаном и Всемирным банком налажены тесные связи, затрагивающие широкий спектр экономических вопросов.

Представители Всемирного банка отметили свою заинтересованность в предоставлении финансирования для реализации новых проектов, имеющих большую важность для экономического развития страны, в том числе в таких направлениях как транспорт и логистика, инфраструктура, энергетика, коммунальное хозяйство.

По информации вице-премьера, в настоящее время проходит процедуры согласования новая Рамочная стратегия партнерства на пятилетний период с 2025-2030 годы. В стратегии будут определены ключевые направления деятельности ВБ в Казахстане такие как: поддержка реформ госсектора, макроэкономическая и фискальная устойчивость, финансовый сектор, трансформация сельского хозяйства, цифровое развитие.