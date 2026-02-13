Казахстан и Всемирный банк обсудили Рамочную стратегию партнерства на 2026–2031 годы

Открывая встречу, Серик Жумангарин подчеркнул стратегический характер сотрудничества и выразил признательность за подготовку документа, определяющего ориентиры взаимодействия до 2031 года.

— Мы высоко ценим партнерство со Всемирным банком. Предлагаемая стратегия создает основу для поддержки наших реформ через экспертизу, финансирование и совместные инициативы, — отметил вице-премьер.

Приоритеты, обозначенные в проекте стратегии, включая развитие транспортной и цифровой связанности, климатической повестки, повышение качества услуг в водном и энергетическом секторах, развитие финансовых рынков, стимулирование частных инвестиций, расширение использования возобновляемых источников энергии, соответствуют стратегическим документам и целям социально-экономического развития Казахстана.

Отмечена готовность Всемирного банка обеспечить финансирование в объеме до $1 млрд ежегодно в течение шести лет. По словам вице-премьера, это создаст дополнительные условия для укрепления частного сектора, развития инфраструктуры и повышения конкурентоспособности экономики. Аналитическое сопровождение реформ продолжится в рамках Программы совместных экономических исследований Правительства Казахстана и Всемирного банка.

В ходе встречи также подведены итоги реализации предыдущей Стратегии на 2020–2025 годы. За этот период реализовано 14 проектов на общую сумму $4,2 млрд. Среди них — развитие международного транзитного коридора «Западная Европа — Западный Китай», реконструкция автодороги «Алматы — Хоргос», модернизация ирригационных и дренажных систем и др.

Постоянный представитель Всемирного банка в Казахстане и Туркменистане Андрей Михнев отметил, что прошедший период сопровождался рядом внешних вызовов, включая пандемию. Взаимодействие сторон способствовало реализации намеченных инициатив и достижению практических результатов.

По его словам, проекты «Восток-Запад» и «Юг-Запад» обеспечили развитие транспортного коридора «Западная Европа — Западный Китай» и улучшили связанность для более чем 5 млн человек. Время в пути сократилось на две трети, скорость движения увеличилась втрое, транспортные расходы снизились на 35%. Создано свыше 1,2 тыс. постоянных рабочих мест, 93% жителей отметили повышение качества жизни.

Поддержка малого и среднего бизнеса позволила оказать грантовую и консультационную помощь более чем тысяче предприятий. 175 стартапов обеспечили продажи на 41 млн долларов и привлекли 16 млн долларов инвестиций.

Проект по модернизации ирригационной инфраструктуры повысил эффективность водопользования на 92 тыс. гектаров, улучшив условия для 94 тыс. водопользователей, включая 60 тыс. фермеров. Обновлено 763 км каналов, что способствовало росту урожайности и созданию рабочих мест. Дополнительно оказана аналитическая поддержка реформированию системы субсидирования в аграрном секторе.

Представители Международной финансовой корпорации (IFC) сообщили о планах продолжить консультационную поддержку проектов государственно-частного партнерства, а также инвестиционную деятельность, включая кредитование и расширение участия частных инвесторов. Успешный пример — проект финансирования Алматинской обводной железной дороги с участием КТЖ.

В числе дальнейших приоритетов — модернизация железнодорожной инфраструктуры, поддержка микро- и малого бизнеса через финансовые институты, развитие агропромышленного комплекса, включая финансирование поставок современной сельхозтехники и проектов глубокой переработки зерна.

По итогам встречи стороны договорились доработать проект стратегии с учетом озвученных предложений и представить его на рассмотрение Совета директоров Всемирного банка