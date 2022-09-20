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Казахстан и впредь будет надежным поставщиком зерна - Глава государства
20 Сентября 2022, 22:57

Казахстан и впредь будет надежным поставщиком зерна - Глава государства

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Казахстан будет надежным поставщиком зерна и других основных продуктов питания, прежде всего, самым бедным странам. Об этом на Общих дебатах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проходящих в Нью-Йорке, заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Моя страна, будучи седьмым крупнейшим производителем зерна в мире, является житницей Центральной Азии. Мы привержены использованию данного сельскохозяйственного потенциала для борьбы с глобальным недостатком продовольствия. Казахстан будет и впредь выступать надежным поставщиком зерна и других социально значимых продовольственных товаров, прежде всего, самым бедным странам», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

«Мы также намерены усилить сотрудничество с Исламской организацией по продовольственной безопасности, расположенной в Казахстане, а также с агентствами ООН. В этой связи крайне важно вывести продовольствие и удобрения из-под всевозможных санкций и ограничений «, - сказал К. Токаев.

Прямая трансляция выступления Президента доступна на телеканале Jibek Joly World с 21:45 по времени Астаны. Трансляцию можно посмотреть в эфире и на официальном сайте телеканала Jibek Joly по ссылке.

19 сентября Президент страны прибыл в Нью-Йорк с рабочим визитом для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В рамках своего визита Глава государства провел встречу с руководителями глобальных финансовых институтов, среди которых JPMorgan Chase & Co., Citi, Goldman Sachs, NASDAQ.

На полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Касым-Жомарт Токаев встретился с

Президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, переговорил с Королем Иордании Абдаллой II, провел встречу с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером. Также Глава государства провел двусторонние переговоры с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.



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