21 Сентября 2022, 16:00

Казахстан и ВОЗ планируют объединить усилия по спасению Арала

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Сената Ольга Перепечина встретилась с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента РК.

В ходе беседы была отмечена значимость партнёрства между Казахстаном и Всемирной организацией здравоохранения, а также подчеркнута успешность и плодотворность активного развития взаимоотношений на протяжении 30 лет. Вице-спикер Сената проинформировала собеседника о работе, проводимой в Казахстане по развитию сферы здравоохранения.

« Одной из самых важных задач на предстоящий период Глава государства поставил обеспечение здоровья нации. Особое внимание будет уделено комплексному улучшению медицинской инфраструктуры. Со следующего года будет начата реализаци я национального проекта, нацеленного на нужды сельских жителей, в рамках которого 32 районные больницы будут модернизированы и преобразованы в межрайонные многопрофильные учреждения. А в течение двух лет будут построены и полностью оснащены медицинские и фельдшерско-акушерские пункты в 650 селах «, - отметила вице-спикер.

Кроме того, участники встречи обсудили проблемные вопросы Аральского моря, которые требуют совместных усилий на межрегиональном уровне с участием международных организаций.

Вице-спикер сообщила, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступая на Общих дебатах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН привлек внимание участников к вопросам Аральского моря и призвал все заинтересованные стороны продолжать работу по решению экологических и климатических проблем.

А входе июльской сессии ПА ОБСЕ Казахстан и Узбекистан совместно обратились к государствам-членам Организации с призывом стать донорами в имплементации проектов, связанных со спасением Аральского моря.

« В следующем году по приглашению Сената Парламента РК депутаты ПА ОБСЕ посетят регион Приаралья, чтобы воочию убедиться в масштаба х катастрофы и наметить направления дальнейшего сотрудничества. Казахстан обращается с просьбой оказать содействие в том, чтобы страновые офисы ВОЗ под эгидой Европейского регионального Б юро могли бы объединить усилия и ресурсы с тем, чтобы выработать единый подход к исследованию факторов, влияющих на здоровье населения Приаралья «, - сказала Ольга Перепечина.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, в свою очередь, дал высокую оценку деятельности Сената Парламента РК в части выстраивания и координации работы по обеспечению достижения глобальной цели устойчивого развития о здоровом образе жизни и содействии благополучия для всех в любом возрасте.

Фото: senate.parlam.kz