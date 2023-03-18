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Казахстан и Великобритания - приоритетные направления сотрудничества назвал Джеймс Клеверли

Автор:  
Акбота Кузекбай
18 Марта 2023, 15:18
Казахстан и Великобритания - приоритетные направления сотрудничества назвал Джеймс Клеверли

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли рассказал, в каких сферах намерено сотрудничать Соединенное Королевство с Казахстаном, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы видим приверженность государства защите прав человека в проходящих реформах. Я очень горд тем, что британские компании и институты, а также британский опыт играют большую роль в поддержке Казахстана в его построении стратегических секторов на протяжении 31 года, включая нефтегазовые проекты. Отличное партнерство в сфере высшего образования, с университетами. Построен новый кампус в Алматы, а также вы построили национальную авиакомпанию Air Astana, МФЦА, который работает на основе английского права и поддерживается английскими судьями», - сказал Джеймс Клеверли на брифинге по итогам переговоров в МИД РК.

По словам министра, двустороннее торгово-инвестиционное партнерство на сегодня диверсифицируется.

«Казахстан имеет огромные ресурсы в редкоземельных металлах, вы играете огромную роль в продовольственной безопасности. Это те сферы, которые мы бы хотели укрепить наше партнерство», - заявил глава МИД Великобритании.

Также он назвал приоритетные направления сотрудничества с нашей страной.

«Очень рад отметить, что мы подписали меморандумы по продвижению партнерства в рамках редкоземельных металлов и критически важного сырья. Мы будем привозить лучшую британскую говядину в Казахстан. А также ведущие технологии Великобритании по углеродной нейтральности помогут диверсифицировать и расширить зеленую экономику наших стран. Хотели бы расширить наше партнерство, чтобы объединить наилучшие практики Казахстана и Великобритании. Также мы подписали меморандум об обмене опытом в водородных технологиях», - считает министр Великобритании.

Коснулся министр и сферы образования.

«Я также узнал о видении Казахстана развить англоязычный хаб для высшего образования в этом регионе, полном амбициозной молодежи. Мы бы хотели помочь вам достичь этой цели.

Образование всегда было одним из важнейших столпов в нашем партнерстве. Треть ваших стипендиатов программы «Болашак» выбирают обучение в Великобритании, и наши контакты между нашими народами никогда не были настолько сильны, как сейчас. Тысячи стипендиатов «Болашак» и Chevening, которые будут вести будущее Казахстана и Великобритании, приобретают важное знание и навыки, обучаясь в наших университетах. Соединенное Королевство гордится быть вашим другом. Мы остаемся, и будем надежным другом Казахстана и в будущем», - подчеркнул Джеймс Клеверли.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли прибыл в Астану. В рамках своего визита Джеймс Клеверли встретился с заместителем министра иностранных дел Казахстана Романом Василенко.

Позже стало известно, что министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли принял Глава государства Касым-Жомарт Токаев, а также Премьер-Министр РК Алихан Смаилов.


МИД РК   Правительство РК   Великобритания   Алихан Смаилов  
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