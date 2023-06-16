Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в промышленной сфере

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
16 Июня 2023, 21:25
Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в промышленной сфере Фото: gov.kz

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Состоялась встреча посла Республики Казахстан Бейбута Атамкулова с министром инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лализом Кудратовым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

В ходе переговоров стороны обсудили ход реализации поручений, данных по итогам государственного визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Ташкент в декабре 2022 года.

В свете перспективных задач по дальнейшему увеличению товарооборота стороны придали важное значение готовности пунктов пропуска к значительному увеличению грузоперевозок.

Кроме того, рассмотрена подготовка к запуску международного центра промышленной кооперации и отмечена его перспективная роль в сфере развития промышленности. Высокий потенциал для совместного развития локализации производственных процессов отмечен в сфере автомобилестроения, в частности, в производстве комплектующих из стали, алюминия, стекла, полимеров, кожи.

Стороны обменялись мнениями о сроках проведения очередного форума межрегионального сотрудничества и условились организовать промышленно-торговые бизнес-форумы на территориях двух стран.

photo
photo

Внешняя политика Казахстана   Промышленность   Экономика   Узбекистан   Сотрудничество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
19-летний пассажир «Титана» намеревался установить мировой рекорд на глубине океана
19-летний пассажир «Титана» намеревался установить мировой рекорд на глубине океана
Рекордный взлет в АТР и 200 млн тенге: Александр Бублик празднует победу
Рекордный взлет в АТР и 200 млн тенге: Александр Бублик празднует победу
Что известно о новом вирусе Оз: в Японии выявили смертельный случай
Что известно о новом вирусе Оз: в Японии выявили смертельный случай
Какие животные приносятся в жертву на Курбан айт
Какие животные приносятся в жертву на Курбан айт
Люди выпали с американских горок в Швеции: есть погибшие
Люди выпали с американских горок в Швеции: есть погибшие
Пропавшего мужчину нашли в машине на дне Иртыша в Павлодарской области
Пропавшего мужчину нашли в машине на дне Иртыша в Павлодарской области
Не знал о фиксации нарушений: водителя со штрафами на миллион тенге выявили в Атырау
Не знал о фиксации нарушений: водителя со штрафами на миллион тенге выявили в Атырау
Мужчина пытался сброситься с моста из-за бывшей жены в Караганде
Мужчина пытался сброситься с моста из-за бывшей жены в Караганде
Вагоны с нефтепродуктами упали в реку в США
Вагоны с нефтепродуктами упали в реку в США