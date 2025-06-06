Казахстан и Узбекистан совместно разработают проект посадки саксаула на дне Арала

— К нам приезжают казахстанские коллеги, обменивются опытом. Они видели результаты работы, проведенной в Каракалпакстане. Есть совместные с Казахстаном проекты по совершенствованию методов высадки саксаула. Половина Арала находится в соседней стране, половина на территории Узбекистана. Соответственно, на нас возложено задание по совместной с Казахстаном разработке проекта высадки саксаула вблизи границы и его дальнейшей реализации, — сказала Лейли Сеитова.

По её словам, несмотря на то, что восстановить Аральское море уже невозможно, важно минимизировать последствия его высыхания и сохранить оставшиеся участки экосистемы.

— Мы не можем вновь наполнить Арал — это факт. Но наша цель — сохранить оставшиеся водоёмы. Для этого необходимо укреплять сотрудничество между странами региона. Развитие водной дипломатии — ключ к решению этих вопросов, — подчеркнула министр.

Министр остановилась на том, что работа по превращению высохшего дна Арала в зеленый массив начала давать результаты.

— На 2 миллионах гектаров дна Арала, находящихся на территории Узбекистана, посажен саксаул. Это проект, начатый в 2018 году. Выполненная работа начала давать хорошие результаты. В первое время прогнозировалось, что саксаул будет задерживать 15-18% соли и пыли, поднимающейся с земли. Но результат превзошел предварительные расчеты. То есть, саксаул удерживает от поднятия в воздух около 35-40% пыли и соли, — заключила Лейли Сеитова.

Ранее министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев дал разъяснения по поводу высадки саксаула на высохшем дне Аральского моря.

В этом году будет посажен саксаул на 15 тысячах гектаров высохшего дна Арала.