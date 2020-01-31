Казахстан и Узбекистан прорабатывают подписание соглашения по трансграничным рекам

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В целях совместного управления и рационального использования водных ресурсов между Казахстаном и Узбекистаном прорабатывается вопрос подписания межправительственного соглашения о совместном управлении и использовании трансграничных водных объектов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом сегодня в ходе брифинга сообщил министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев. По его словам, на данный момент предпринятые сторонами совместные меры позволили улучшить водообеспеченность в среднем течении реки Сырдарьи в вегетационный период.

«Как известно, большую обеспокоенность как Узбекистана, так и Казахстана вызывает водообеспеченность орошаемых земель в районе межгосударственного канала «Дустлик», и полная зависимость водообеспеченности канала от режимов пропусков воды из Токтогульского водохранилища (Кыргызстан) и водохранилища «Бахри Точик» (Таджикистан). Для достижения устойчивой работы Токтогульского водохранилища и водохранилища «Бахри Точик» требуется осуществление совместных действий стран бассейна», - сказал министр водного хозяйства РУ.

Фото: fotokto.ru