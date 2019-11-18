Казахстан и Узбекистан приняли Дорожную карту по активизации сотрудничества в сельском хозяйстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял делегацию во главе с министром сельского хозяйства (МСХ) РУ Жамшидом Ходжаевым. Об этом передае6т МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

«Благодаря усилиям Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева и Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева сотрудничество между нашими странами вышло на качественно новый уровень. Глава государства Касым-Жомарт Токаев продолжает курс на дальнейшее укрепление стратегического партнерства с Узбекистаном», - сказал Аскар Мамин.

Премьер-Министр отметил наличие существенного потенциала для наращивания взаимных поставок продукции агропромышленного комплекса, совместной реализации инвестиционных проектов и выхода на рынки третьих стран.

За 9 месяцев т.г. товарооборот сельхозпродукции и продуктов переработки сельхозсырья между РК и РУ составил порядка $770 млн. Основной объем экспорта Казахстана в Узбекистан приходится на пшеницу и меслин, муку пшеничную или пшенично-ржаную, семена подсолнечника, сахар, крупный рогатый скот, пшеничные отходы. Узбекистан в основном экспортирует в Казахстан вишню и черешню, свежий виноград, абрикосы, томаты, персики, хурму, овощи.





По итогам переговоров министры сельского хозяйства двух стран подписали Дорожную карту по активизации сотрудничества между РК и РУ в области сельского хозяйства на среднесрочную перспективу.

Документ предусматривает меры по развитию взаимодействия в 2019-2024 годы в сферах сельскохозяйственной науки, производства, сертификации, торговли, цифровизации, ветеринарии и животноводства, карантина растений.