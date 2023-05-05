Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту по ускорению создания МЦПК «Центральная Азия»

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Ташкенте под председательством глав правительств Казахстана и Узбекистана Алихана Смаилова и Абдуллы Арипова состоялось 20-е заседание Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству с участием руководителей центральных госорганов и представителей деловых кругов двух стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Премьер-Министра РК.
Кроме того, дальнейшее наращивание торговых отношений требует и модернизации транзитно-транспортной инфраструктуры.
«Мы заинтересованы в развитии маршрута «Китай-Казахстан-Узбекистан». Нарастить пропускные мощности в данном направлении позволит ряд крупных ж/д проектов. Среди них линии «Дарбаза – Мактаарал», обводная вокруг Алматы и развитие станции «Достык», - подчеркнул Алихан Смаилов.
Он добавил, что также крайне важно развивать сотрудничество в сфере экологии и водопользования, так как данные вопросы имеют прямое влияние на жизнедеятельность населения двух стран.
«Надеемся на дальнейшее взаимное сотрудничество в водной сфере, учитывающее интересы обоих сторон», - отметил глава Правительства.
Премьер-Министр РУ Абдулла Арипов подчеркнул, что казахстанско-узбекские отношения развиваются на основе принципов стратегического партнерства и союзничества. На сегодняшний день в Узбекистане работает 1200 предприятий с участием казахстанского капитала. Буквально 5 лет назад эта цифра была почти в 6 раз меньше.
«Приоритетом углубления экономического партнерства является развитие промышленной кооперации. По итогам прошедших в Ташкенте переговоров глав наших государств мы совместно приняли Дорожную карту, которая охватывает все приоритетные направления, включая реализацию конкретных проектов на $10 млрд», - отметил Абдулла Арипов.
В рамках мероприятия участники рассмотрели широкий круг вопросов взаимодействия в сферах торговли, промышленности, транспорта, энергетики, сельского и водного хозяйства.
Подводя итоги, Алихан Смаилов подчеркнул, что проводимая работа правительств Казахстана и Узбекистана направлена на создание благоприятных условий для развития деловых отношений.
«Уверен, что сегодняшние договоренности воплотятся в практические совместные действия и внесут весомый вклад в укрепление многогранных связей между нашими странами», - сказал он.
Затем состоялась церемония подписания двусторонних документов, среди которых Протокол 20-го заседания Межправительственной комиссии, закрепляющий достигнутые в рамках него договоренности, Дорожная карта по ускорению создания Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия» и Совместный план практических действий в области трудовой деятельности и защиты прав трудящихся-мигрантов.