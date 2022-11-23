Казахстан и Узбекистан начинают модернизацию пунктов пропуска на границе

23 Ноября 2022, 14:16

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Бакытжан Слямов сообщил о начале модернизации и технического дооснащения 9 автомобильных и одного железнодорожного пункта пропуска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Перед пунктами пропуска на казахстанско-узбекской границе со стороны Казахстана наблюдается ежедневное скопление автотранспортных средств, в пиковые периоды эта цифра достигает до 300 единиц. На китайской границе в связи с пандемией пропуск транспортных средств до сих пор ограничен, в связи с чем водители ожидают своей очереди неделями. В пунктах пропуска более 70% оборудования технических средств контроля, как ИДК, рентген-аппараты, весовое оборудование – устарели, сама инфраструктура не позволяет осуществить равномерный и ускоренный пропуск возрастающего потока», – сказал Бакытжан Слямов.

По его словам, Узбекистан также планирует осуществить модернизацию пунктов пропуска. Правительствами двух стран подписана Дорожная карта по реконструкции и модернизации пунктов пропуска, автомобильных дорог и обустройству прилегающей территории на казахстанско-узбекской границе. Сторонами постоянно проводятся двусторонние встречи по обсуждению мероприятий по одновременной модернизации пунктов пропуска.

Как сообщил Бакытжан Слямов, учитывая положительный эффект от проведенных модернизаций, увеличение транспортного потока и поступления платежей, КГД с 2022 года начал модернизацию и техническое дооснащение 9 автомобильных и одного железнодорожного пункта пропуска на внешней границе ЕАЭС и главного диспетчерского управления КГД в Астане. По всем 9 автомобильным пунктам пропуска проектной компанией разработаны проектно-сметные документации, получены заключения госэкспертизы. Планируемые сроки реконструкции каждого объекта – 19 месяцев.

Начато строительство автомобильного пункта пропуска «Достык» и техническое дооснащение железнодорожного пункта пропуска «Достык». С 1 декабря 2022 года по согласованию с узбекской стороной планируется начать реконструкцию автомобильных пунктов пропуска «Капланбек» в Казахстане и «Зангиота» в Узбекистане, с полным закрытием из-за густонаселенности и стесненности условий. Реконструкцию остальных пунктов пропуска планируются проводить без закрытия, но с ограничением движением автотранспорта и физических лиц. Завершить реконструкцию всех пунктов пропуска планируется в конце 2024 года.

Ранее заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Бакытжан Слямов сообщил, что реконструкция автомобильного пункта пропуска «Б.Конысбаева» увеличила его пропускную способность.