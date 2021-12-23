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Казахстан и Узбекистан договорились о сотрудничестве в сфере образования

23 Декабря 2021 14:43
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Казахстан и Узбекистан договорились о сотрудничестве в сфере образования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан и Узбекистан подпишут новое соглашение о сотрудничестве в сфере образования. Об этом во время встречи в Нур-Султане договорились министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов и министр народного образования РУ Бахтиёр Саидов. Делегация из Узбекистана прибыла в Казахстан для того, чтобы ознакомиться с новшествами, внедряемыми в системе отечественного образования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобразования РК.

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Представитель узбекской стороны отметил, что ранее соглашение о взаимодействии двух стран было подписано в 1994 году. В беседе министр подчеркнул, что обновленный документ поможет укрепить и вывести на новый уровень сотрудничество между двумя республиками в сфере образования.

Отметим, что в первую очередь по прибытии Бахтиёр Саидов посетил столичные школы.

«На мой взгляд, при подготовке проекта соглашения приветствуется охват всего спектра приоритетных направлений сотрудничества между нашими странами в сфере образования. Это вопросы подготовки учителей, повышения квалификации, обмена опытом. Мы могли бы организовать поездку учителей в Казахстан и пригласить казахстанских учителей в Узбекистан. Думаю, это будет полезный обмен опытом, мнениями. Сегодня я разговаривал со многими казахстанскими учителями. Я увидел глаза, которые горят, людей, которые переживают за будущее своей страны. Многие учителя думают и о том, как передать знания, и о том, как сформировать ученика как личность», – отметил министр народного образования Республики Узбекистан Бахтиёр Саидов.

Во время посещения столичных школ Бахтиёру Саидову были презентованы цифровые проекты, интегрированные в учебный процесс. Также Саидов ознакомился с системой государственно-частного партнерства и подушевого финансирования в казахстанских школах. Саидов отметил, что для совершенствования сферы школьного образования в Узбекистане будут изучены как казахстанская система государственно-частного партнерства (ГЧП), которая позволяет усиливать конкуренцию между частными школами, так и переход на подушевое финансирование.

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