НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан и Удмуртия будут расширять сотрудничество в машиностроении. В сентябре представители бизнес-кругов, образовательной сферы и органов власти под руководством зампреда правительства Удмуртской Республики Михаила Хомича приняли участие в IX Форуме машиностроителей Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр поддержки экспорта Удмуртской Республики.

Стороны намерены расширить сотрудничество в сфере машиностроения. Задачи ставятся промышленного масштаба.

В составе делегации руководители ведущих удмуртских предприятий – АО «Концерн Калашников», ООО Концерн «Аксион», ООО «Камбарский Машиностроительный завод», АО «Сарапульский электро-генераторный завод», ООО «ИРЗ-Локомотив», ООО «Буммаш».

Круглый стол по проблемам промышленной кооперации между компаниями Удмуртии и Казахстана прошел при поддержке Союза машиностроителей Казахстана. Открывая обсуждение этой темы, Михаил Хомич отметил рост торгово-промышленных связей между предприятиями двух республик.

«Несмотря на новые экономические вызовы, связанные с пандемией, в текущем 2021 году более 300 компаний Удмуртии экспортировали свою продукцию в Казахстан, при этом среди них было немало тех, кто впервые оказался на этом рынке. Это говорит о том, что у нашего бизнеса есть общие интересы и взаимная выгода, позволяющая планировать деловые отношения на десятилетия вперед», - сказал Михаи Хомич.

В доказательство этих слов состоялось подписание соглашения между ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана» и АО «УК «Удмуртский машиностроительный кластер».

«Изделия и услуги удмуртских компаний имеют стабильный спрос в Казахстане, который сегодня импортирует из республики железнодорожный транспорт, оборудование и аппаратуру, продукцию химической отрасли, лесопромышленного комплекса и металлургию. По общему объему Казахстан входит в пятерку стран-импортеров из Удмуртии, осуществив в 2020 году поставок более чем на 55 миллионов долларов», – отметил Член Правления Союза машиностроителей Казахстана Павел Беклемишев.

Участниками круглого стола рассматривались всесторонние аспекты бизнес-сотрудничества: увеличение транзитно-транспортного потенциала, активизация обмена высокими технологиями в сфере энергетики, реализация совместных инвестиционных проектов, взаимодействие между государственным и частным сектором двух республик. Отмечалась необходимость наращивания кооперации в области с учетом растущих мировых цен на сырье.

По итогам круглого стола состоялись индивидуальные встречи и переговоры между заинтересованными участниками.

В целом в рамках деловой программы визита предприятия Удмуртии состоялись встречи с представителями Министерства интеграции и торговли Казахстана, Министерства здравоохранения РК, Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, АО «Самрук-Казына», СК «Фармация», АО «Казахстан Темир Жолы», АО «КазМунайГаз», АО «Казахтелеком», АО «Транстелеком», «АО «Арселор Миттал Темиртау», Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев, РГП «Национальный координационный центр экстренной медицины», TOO «СарыаркаАвтоПром» и другими крупными промышленными игроками.