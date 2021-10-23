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    20:27, 22 Октябрь 2021 | GMT +6

    Казахстан и Удмуртия будут расширять сотрудничество в машиностроении

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан и Удмуртия будут расширять сотрудничество в машиностроении. В сентябре представители бизнес-кругов, образовательной сферы и органов власти под руководством зампреда правительства Удмуртской Республики Михаила Хомича приняли участие в IX Форуме машиностроителей Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр поддержки экспорта Удмуртской Республики.

    Стороны намерены расширить сотрудничество в сфере машиностроения. Задачи ставятся промышленного масштаба.

    В составе делегации руководители ведущих удмуртских предприятий – АО «Концерн Калашников», ООО Концерн «Аксион», ООО «Камбарский Машиностроительный завод», АО «Сарапульский электро-генераторный завод», ООО «ИРЗ-Локомотив», ООО «Буммаш».

    Круглый стол по проблемам промышленной кооперации между компаниями Удмуртии и Казахстана прошел при поддержке Союза машиностроителей Казахстана. Открывая обсуждение этой темы, Михаил Хомич отметил рост торгово-промышленных связей между предприятиями двух республик.

    «Несмотря на новые экономические вызовы, связанные с пандемией, в текущем 2021 году более 300 компаний Удмуртии экспортировали свою продукцию в Казахстан, при этом среди них было немало тех, кто впервые оказался на этом рынке. Это говорит о том, что у нашего бизнеса есть общие интересы и взаимная выгода, позволяющая планировать деловые отношения на десятилетия вперед», - сказал Михаи Хомич.

    В доказательство этих слов состоялось подписание соглашения между ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана» и АО «УК «Удмуртский машиностроительный кластер».

    «Изделия и услуги удмуртских компаний имеют стабильный спрос в Казахстане, который сегодня импортирует из республики железнодорожный транспорт, оборудование и аппаратуру, продукцию химической отрасли, лесопромышленного комплекса и металлургию. По общему объему Казахстан входит в пятерку стран-импортеров из Удмуртии, осуществив в 2020 году поставок более чем на 55 миллионов долларов», – отметил Член Правления Союза машиностроителей Казахстана Павел Беклемишев.

    Участниками круглого стола рассматривались всесторонние аспекты бизнес-сотрудничества: увеличение транзитно-транспортного потенциала, активизация обмена высокими технологиями в сфере энергетики, реализация совместных инвестиционных проектов, взаимодействие между государственным и частным сектором двух республик. Отмечалась необходимость наращивания кооперации в области с учетом растущих мировых цен на сырье.

    По итогам круглого стола состоялись индивидуальные встречи и переговоры между заинтересованными участниками.

    В целом в рамках деловой программы визита предприятия Удмуртии состоялись встречи с представителями Министерства интеграции и торговли Казахстана, Министерства здравоохранения РК, Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, АО «Самрук-Казына», СК «Фармация», АО «Казахстан Темир Жолы», АО «КазМунайГаз», АО «Казахтелеком», АО «Транстелеком», «АО «Арселор Миттал Темиртау», Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев, РГП «Национальный координационный центр экстренной медицины», TOO «СарыаркаАвтоПром» и другими крупными промышленными игроками.


    Теги:
    Сотрудничество Транспорт Астана Интеграция и партнерство
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