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    21:54, 12 Май 2022 | GMT +6

    Казахстан и Туркменистан планируют усилить сотрудничество в области железнодорожного транспорта

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Парламентарии двух стран обсудили логистические вопросы и отметили важность интенсификации совместной работы в области железнодорожного, автомобильного, водного транспорта в свете геополитической напряженности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Спикер Сената Парламента РК сегодня прибыл с рабочим визитом в Туркменистан для участия в первом Межпарламентском форуме «Центральная Азия – Россия».

    В мероприятии также приняли участие парламентарии Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

    Маулена Ашимбаева принял Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Спикер Сената Парламента Казахстана передал туркменскому лидеру теплые слова приветствия Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, а также обсудил вопросы межпарламентского взаимодействия двух стран.

    Также прошла встреча с Председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, на которой обсудили вопросы укрепления и развития двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Туркменистаном по линии Парламентов. Стороны затронули и логистические вопросы. Была отмечена важность интенсификации совместной работы в области железнодорожного, автомобильного, водного транспорта в свете геополитической напряженности.

    «Проведение единой благоприятной тарифной политики позволило бы увеличить грузопоток по маршрутам «Казахстан – Туркменистан – Иран» и «Казахстан – Туркменистан – Афганистан». Это становится особенно актуальным в связи со складывающейся геополитической обстановкой. По этим и другим направлениям парламентарии могли бы активно поработать совместно с государственными органами, чтобы содействовать решению возникающих вопросов», - сказал Маулен Ашимбаев.

    Собеседники отметили, что в целом межпарламентское взаимодействие является одним из факторов устойчивости казахско-туркменских отношений. В этой связи Маулен Ашимбаев подчеркнул необходимость активного использования потенциала парламентской дипломатии для углубления сотрудничества между двумя странами и «сверки часов» по важным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки.


    Теги:
    Центральная Азия Правительство РК Сенат Маулен Ашимбаев Туркменистан Транспорт Сотрудничество Интеграция и партнерство Парламент Правительство
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