Казахстан и Туркменистан отменяют разрешения для перевозок между странами

Министерство транспорта РК опубликовало поправки в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана, которые отменяют разрешения при перевозке грузов через границы на автомобиле, передает корреспондент агентства Kazinform.

В документе на сайте Открытых НПА указано, что перевозки грузов автотранспортными средствами между государствами или транзит по их территориям будут осуществляться без разрешения. Отметим, что поправки пока что находятся на этапе публичных слушаний, которые завершатся 5 сентября 2024 года.

Правительства Казахстана и Туркменистана согласились с такими изменениями «стремясь обеспечить благоприятные условия для облегчения осуществления автомобильного сообщения между государствами».

После принятия протокола потребуется еще 30 дней, чтобы он вступил в силу.

9 августа состоялась встреча первого заместителя Премьер-министра Республики Казахстан Романа Скляра с заместителями Председателя Кабинета министров Туркменистана Батыром Атдаевым и Баймыратом Аннамаммедовым. Они обсудили текущий статус и перспективы развития казахстанско-туркменского торгово-экономического сотрудничества, а также взаимодействия в области энергетики.

Обе страны поступательно расширяют торгово-экономическое сотрудничество по всему спектру взаимодействия. Так, за 5 лет объем взаимной торговли между странами увеличился в 4 раза, только за последний год вырос на 28%. Товарооборот за 6 месяцев текущего года составил $237,2 млн.

В тот же день выступая на заседании VI Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Астане, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в числе приоритетов региональной повестки дня отметил успешное экономическое развитие через тесное и взаимовыгодное партнерство.