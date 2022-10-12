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Казахстан и Турция подписали шесть документов
12 Октября 2022, 18:12

Казахстан и Турция подписали шесть документов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам переговоров лидеров Казахстана и Турции подписан ряд документов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

Кроме того, в присутствии глав государств членами официальных делегаций были подписаны следующие документы:

1. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области здравоохранения;

2. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики в области ветеринарии и безопасности пищевой продукции;

3. Меморандум о сотрудничестве между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры и туризма Турецкой Республики в области музейного дела, охраны и реставрации памятников;

4. Меморандум между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры и туризма Турецкой Республики в области культуры;

5. Меморандум о взаимопонимании между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерством торговли Турецкой Республики о сотрудничестве в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации и оценки соответствия;

6. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Министерством по делам семьи и социальных услуг Турецкой Республики.

Как сообщалось ранее, Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, прибывшим в нашу страну с государственным визитом. Переговорам предшествовала официальная церемония встречи Президента Турции в резиденции «Акорда». В Акорде также прошло 4-е заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.


Фото:t.me/bort_01





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