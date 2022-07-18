18 Июля 2022 16:34

Казахстан и Таджикистан подписали договор о предоставлении услуг космической связи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – АО «Республиканский центр космической связи» (РЦКС) Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и ООО «Исател» (оператор связи на территории Таджикистана) подписали договор на оказание услуг по предоставлению транспондерной емкости космического аппарата «Кazsat-3», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК.

В соответствии с документом, посредством ресурсов казахстанского спутника связи в Таджикистане будут организованы каналы связи для труднодоступных районов страны.

Договор скрепили подписями заместитель председателя Правления АО «РЦКС» Василий Леонов и директор ООО «Исател» Умед Тагоев.

Выход на международный рынок – одна из важных задач АО «РЦКС» - национального оператора космической связи РК, успешно эксплуатирующего космическую систему «Kazsat» в составе двух спутников связи и наземных комплексов управления.

Спутниковая система связи Казахстана полностью обеспечивает потребности страны в услугах связи, АО «РЦКС» также поставляет продукцию космической связи Республике Кыргызстан.

«Увеличение экспорта услуг цифровой отрасли – эта задача была отмечена Президентом страны в Послании народу Казахстана, как одна из составляющих развития экономики государства», - напомнили в пресс-службе Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК.

Подписание нового международного договора в сфере космической связи открывает новые перспективы сотрудничества между Республикой Казахстан и Таджикистаном.