Казахстан и Таджикистан подписали Декларацию о союзническом взаимодействии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент Таджикистана подписали Декларацию о союзническом взаимодействии между странами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Символично, что Ваш визит проходит в год установления 30-летия дипломатических отношений между нашими странами. За эти годы казахско-таджикское сотрудничество достигло значительного прогресса, неуклонно развиваясь в духе многовековой дружбы и стратегического партнерства. Благодаря доверительному политическому диалогу и скоординированной работе Правительств оно постоянно наполняется качественно новым содержанием», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время совместного заявления, обращаясь к Эмомали Рахмону.

По словам Главы государства, подтверждением тому служит подписанная сегодня декларация о союзническом взаимодействии.

«Документ в полной мере отвечает интересам наших народов и отражает обоюдное стремление к дальнейшему сближению. Декларация включает конкретные меры, направленные на активизацию политических, торгово-экономических, культурно-гуманитарных контактов. В этой связи хотел бы выразить огромную благодарность лидеру братского Таджикистана, уважаемому Эмомали Шариповичу Рахмону за его колоссальный труд и вклад в углубление и всестороннее развитие казахско-таджикских отношений», - отметил Президент.

«Я высоко оцениваю результаты прошедших переговоров, они носили доверительный и дружеский характер, и несомненно стали крупной вехой в сотрудничестве двух стран», - добавил К. Токаев.