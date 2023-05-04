Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Казахстан и Таджикистан подписали Декларацию о союзническом взаимодействии

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
4 Мая 2023, 13:22
Казахстан и Таджикистан подписали Декларацию о союзническом взаимодействии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент Таджикистана подписали Декларацию о союзническом взаимодействии между странами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Символично, что Ваш визит проходит в год установления 30-летия дипломатических отношений между нашими странами. За эти годы казахско-таджикское сотрудничество достигло значительного прогресса, неуклонно развиваясь в духе многовековой дружбы и стратегического партнерства. Благодаря доверительному политическому диалогу и скоординированной работе Правительств оно постоянно наполняется качественно новым содержанием», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время совместного заявления, обращаясь к Эмомали Рахмону.

По словам Главы государства, подтверждением тому служит подписанная сегодня декларация о союзническом взаимодействии.

«Документ в полной мере отвечает интересам наших народов и отражает обоюдное стремление к дальнейшему сближению. Декларация включает конкретные меры, направленные на активизацию политических, торгово-экономических, культурно-гуманитарных контактов. В этой связи хотел бы выразить огромную благодарность лидеру братского Таджикистана, уважаемому Эмомали Шариповичу Рахмону за его колоссальный труд и вклад в углубление и всестороннее развитие казахско-таджикских отношений», - отметил Президент.

«Я высоко оцениваю результаты прошедших переговоров, они носили доверительный и дружеский характер, и несомненно стали крупной вехой в сотрудничестве двух стран», - добавил К. Токаев.


Президент Казахстана   Таджикистан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
40 человек эвакуировали при возгорании камышей в Петропавловске
40 человек эвакуировали при возгорании камышей в Петропавловске
Абиба Абужакынова вышла в полуфинал чемпионата мира по дзюдо
Абиба Абужакынова вышла в полуфинал чемпионата мира по дзюдо
Казахстан подал официальную жалобу из-за проигрыша боксера Сакена Бибосынова на чемпионате мира
Казахстан подал официальную жалобу из-за проигрыша боксера Сакена Бибосынова на чемпионате мира
Концерт в честь Дня защитника Отечества начался в Астане
Концерт в честь Дня защитника Отечества начался в Астане
Мужчину спасли из горящей квартиры в Алматы
Мужчину спасли из горящей квартиры в Алматы
Торжественным построением отметили День защитника Отечества в Казкосмосе
Торжественным построением отметили День защитника Отечества в Казкосмосе
Коммунальное предприятие по санитарной очистке создали в Актобе
Коммунальное предприятие по санитарной очистке создали в Актобе
Боксер Серик Темиржанов победил пятикратного чемпиона мира на турнире в Ташкенте
Боксер Серик Темиржанов победил пятикратного чемпиона мира на турнире в Ташкенте
Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу