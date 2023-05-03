Казахстан и Таджикистан договорились построить оптово-распределительные центры

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-министра Таджикистана Сулаймон Зиезода рассказал о договоренностях с Казахстаном, достигнутых в рамках бизнес-форума в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, между странами было подписано соглашение по строительству оптово-распределительных центров. Это позволит увеличить поставку востребованной в Казахстане плодоовощной продукции.

Сулаймон Зиезода отметил, что в прошлом году Таджикистан произвел около 2 млн 700 тысяч тонн плодоовощной продукции и миллион тонн фруктов и винограда. В Казахстан было экспортирован 26 тысяч тонн винограда. Структура поставок сельхозпродукции из года в год увеличивается.

«Сегодня на бизнес-форуме на межправкомиссии было озвучено о возобновлении авиасообщения между Душанбе и Астаной. Я думаю, что этот вопрос будет решен», - сообщил он в кулуарах казахстанско-таджикского бизнес-форума.

Ранее сообщалось, что бизнесмены Казахстана и Таджикистана подписали контракты на 1 млрд 300 млн долларов. По итогам встречи, планируется, что это цифра достигнет 2 млрд долларов.