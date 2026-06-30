Более 600 американских компаний работают в Казахстане

Казахстан и США выходят на новый этап экономического сотрудничества, смещая акцент с политического диалога на совместные инвестиционные решения, запуск промышленных проектов и расширение долгосрочного коммерческого присутствия. Об этом на круглом столе «Казахстан-Америка» заявил специальный представитель Президента РК по взаимодействию с США Ержан Казыхан, передает корреспондент агентства Kazinform.

В числе приоритетных направлений — энергетика, цифровая экономика, искусственный интеллект, транспортная логистика и развитие критически важных цепочек поставок.

По его словам, в условиях трансформации глобальной экономики Казахстан усиливает позиции ключевого партнера США в Центральной Азии и предлагает американскому бизнесу новые возможности для масштабирования инвестиций.

— Политические отношения между нашими странами должны трансформироваться в конкретные инвестиционные решения, совместные промышленные проекты. Казахстан сегодня — ключевая страна в части совместного экономического роста. На нашу страну приходится около 60 процентов ВВП Центральной Азии, и в этой меняющейся глобальной среде мы предлагаем американскому бизнесу надежную, предсказуемую и постоянно развивающуюся платформу для поддержки инноваций, расширения бизнеса и устойчивого роста, — отметил Казыхан.

Он подчеркнул, что сотрудничество Казахстана и США уже имеет прочную экономическую основу, сформированную десятилетиями стратегического партнерства в энергетике и промышленности. При этом сегодня взаимодействие все активнее расширяется в направлении высоких технологий и цифровой инфраструктуры.

— Сегодня в Казахстане функционируют более 600 американских компаний, а совокупный объем инвестиций из США превышает 100 миллиардов долларов. Только благодаря активизации экономического диалога удалось обеспечить рост инвестиционного портфеля примерно на 22 миллиарда долларов. Кроме того, в транспортную инфраструктуру Казахстан уже инвестировано 35 миллиардов долларов. Chevron и ExxonMobil остаются крупнейшими участниками наших нефтегазовых проектов, а такие технологические лидеры, как Microsoft, Amazon и Google, глубоко вовлечены в цифровую трансформацию страны. Параллельно мы развиваем новые направления — искусственный интеллект, центры обработки данных и цифровую инфраструктуру, которые станут следующим этапом казахстанско-американского сотрудничества, — сказал он.

По словам Ержана Казыхана, дополнительный импульс сотрудничеству придадут совместные проекты в сфере логистики, агропромышленного комплекса и критически важных минералов, в которых Казахстан намерен укреплять позиции одного из ключевых поставщиков на глобальный рынок.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев отметил высокий уровень казахско-американского сотрудничества и подтвердил приверженность дальнейшему укреплению расширенного стратегического партнерства с Соединенными Штатами Америки.