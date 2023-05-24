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Казахстан и США ведут переговоры о запуске прямых авиарейсов

Автор:  
Анеля Касымова
24 Мая 2023, 16:50
Казахстан и США ведут переговоры о запуске прямых авиарейсов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Тимур Тлегенов сообщил о переговорах Казахстана и Соединенных Штатов Америки по установлению авиасообщений между странами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В понедельник была проведена встреча по видеосвязи с посольством по обсуждению вопросов установления авиасообщений. США предъявляют достаточно жесткие, высокие требования для рейсов. Сейчас совместно с авиационной администрацией работа в этом направлении ведется. Мы планируем запустить данные рейсы где-то к 2025 году», - сказал Тимур Тлегенов во время форума «Первый казахстанский авиадиалог».

Также он отметил, что рассматривается возможность возобновления прямых рейсов в Токио. Решение будет принято после оценки пассажиропотока.

Ранее сообщалось, что Казахстан в конце 2020 года подписал соглашение с Соединенными Штатами. Договоренность дает возможность казахстанским авиакомпаниям иметь гибкую систему перелетов.


Транспорт   США   Сотрудничество   Авиация  
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