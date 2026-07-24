Казахстан и США усилят обмен информацией для борьбы с наркопреступностью

В Астане состоялись двусторонние экспертные консультации по вопросам мониторинга химических веществ и наркотических средств, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Диалоговая площадка объединила представителей Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности, министерств внутренних дел, здравоохранения, юстиции и финансов, Агентства по финансовому мониторингу, Национального банка РК, ТОО «Центр развития цифровой экономики», а также международных партнеров — отдела по международной борьбе с наркотиками и соблюдению законности Посольства США в Астане, офиса управления по борьбе с наркотиками США в Стамбуле и оперативной службы Национального таргетинг-центра Таможенной и пограничной службы США.

В ходе консультаций участники рассмотрели современные подходы к выявлению и пресечению незаконного оборота наркотиков и прекурсоров, вопросы совершенствования межведомственного взаимодействия, применения аналитических инструментов и обмена оперативной информацией. Особое внимание было уделено развитию международного сотрудничества как одному из ключевых факторов эффективного противодействия транснациональной наркопреступности.

Практическая часть программы была посвящена презентации Национального межведомственного Таргетинг-центра Казахстана и изучению опыта Национального таргетинг-центра США.

Американские эксперты представили действующую модель межведомственного взаимодействия, аналитические рабочие процессы, использование больших массивов данных, современные методы мониторинга прекурсоров, включая систему Chemex, а также подходы к выявлению и ликвидации международных сетей незаконной торговли химическими веществами.

Кроме того, стороны обсудили разработку совместных стандартных операционных процедур и совершенствование механизмов обмена оперативной информацией.

Выступая перед участниками, исполняющий обязанности председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Республики Казахстан Ельдар Абдикенов отметил, что стремительная трансформация наркопреступности требует консолидации усилий государственных органов и международных партнеров.

— Сегодня преступные группы активно используют цифровые технологии, криптовалюты, интернет-платформы, международные логистические маршруты и легальные каналы поставки химических веществ. В этих условиях ключевое значение приобретают аналитика, управление рисками, межведомственное взаимодействие и международный обмен информацией, — отметил Ельдар Абдикенов.

Принимаемые меры уже дают конкретные результаты. По итогам первого полугодия МВД РК выявлено около четырех тысяч наркоправонарушений, ликвидировано шесть организованных преступных групп, включая одну транснациональную, пресечена деятельность 15 подпольных лабораторий по производству синтетических наркотиков.

Из незаконного оборота изъято почти 10 тонн наркотиков, в том числе более 578 килограммов синтетики, а благодаря своевременному выявлению каналов поставки предотвращено поступление в незаконный оборот свыше 12 тонн прекурсоров.

— Однако преступные сети становятся все более технологичными и транснациональными, поэтому дальнейшее укрепление международного сотрудничества и внедрение современных аналитических решений остаются одним из наших ключевых приоритетов, — подчеркнул Ельдар Абдикенов.

По итогам мероприятия участники подчеркнули важность дальнейшего расширения партнерства, обменялись профессиональным опытом и лучшими практиками в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков и прекурсоров. Проведенные консультации станут основой для совершенствования механизмов выявления преступных схем, развития аналитических возможностей компетентных органов и укрепления международного взаимодействия в интересах обеспечения региональной безопасности.

Ранее казахстанку приговорили к 16 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков из Таиланда.