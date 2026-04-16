    09:21, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Казахстан и США укрепляют сотрудничество в атомной энергетике

    Казахстан и США обсудили развитие сотрудничества в области мирного использования атомной энергии, передает Kazinform со ссылкой на Агентство РК по атомной энергии.

    Фото: Агентство Республики Казахстан по атомной энергии

    Состоялась встреча с делегацией Государственного департамента США во главе с исполняющим обязанности заместителя помощника Государственного секретаря США по вопросам контроля над вооружениями и нераспространения Кристофером Клайном. С казахстанской стороны во встрече приняли участие заместители председателя Агентства Республики Казахстан по атомной энергии Тимур Жантикин и Асет Махамбетов, а также представители отраслевых департаментов Агентства и ТОО «КАЭС».

    Фото: Агентство по атомной энергии

    В ходе переговоров рассмотрены вопросы развития казахстанско-американского сотрудничества в области мирного использования атомной энергии. Подтверждена обоюдная заинтересованность в укреплении двустороннего партнерства и расширении практического взаимодействия.

    Обсуждение охватило перспективы углубления сотрудничества, включая обмен экспертными знаниями и развитие институциональных механизмов взаимодействия. Стороны подчеркнули значимость координации усилий в условиях трансформации глобальных энергетических рынков и возрастающей роли устойчивых источников энергии.

    Фото: Агентство по атомной энергии

    По итогам встречи стороны выразили готовность к продолжению конструктивного диалога и дальнейшему расширению сотрудничества, направленного на развитие атомной отрасли и укрепление двустороннего партнёрства.

    Ранее сообщалось о том, что Казахстан последовательно внедряет международные стандарты МАГАТЭ.

    Диана Калманбаева
