Казахстан и США расширят сотрудничество в энергетике, технологиях и инвестициях

Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев принял Помощника Государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Пола Капура, передает Kazinform со ссылкой на Министерство иностранных дел Казахстана.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также перспективы дальнейшего укрепления расширенного стратегического партнерства между Казахстаном и США.

— Е.Кошербаев проинформировал собеседника о проводимых в Казахстане политических и социально-экономических преобразованиях, подчеркнув, что страна вступила в новый этап своего развития. В данном контексте было отмечено, что предстоящие 23 августа выборы в Курултай станут важным этапом в практической реализации новой конституционной модели, — говорится в сообщении Министерства.

В свою очередь, американская сторона подтвердила заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества и отметила значительный потенциал для наращивания практического взаимодействия в сферах энергетики, критических минералов, передовых технологий, цифровизации, транспорта и инвестиций.

Фото: Министерство иностранных дел Казахстана.

Также отдельное внимание было уделено инициативе Казахстана по укреплению глобальной архитектуры управления водными ресурсами, включая инициативу Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по созданию Международной водной организации в качестве специализированного учреждения ООН.

Как подчеркнули в Министерстве, в ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам подготовки к Саммиту «G20», запланированного в декабре 2026 года в Майами, в котором примет участие Глава государства по приглашению Президента США Дональда Трампа. В этой связи стороны выразили готовность к дальнейшему взаимодействию в целях содержательного наполнения повестки на высшем уровне.

Напомним, Казахстан и ООН расширят сотрудничество в сфере водных ресурсов. Казахстан и Китай обсудили развитие расширенного стратегического партнерства.