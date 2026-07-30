Казахстан и США обсудили вопросы региональной энергетической безопасности

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Казахстане Джули Стаффт, в ходе которой стороны обсудили вопросы региональной энергетической безопасности, экспортной инфраструктуры и дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в энергетической сфере, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство энергетики РК.

В ходе переговоров стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в энергетической сфере и подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства между Казахстаном и США.

Особое внимание было уделено обеспечению региональной энергетической безопасности, надежному функционированию экспортной инфраструктуры, а также устойчивости поставок энергоресурсов на мировые рынки.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к продолжению активного диалога в рамках стратегического энергетического партнерства, направленного на развитие взаимовыгодного сотрудничества, привлечение инвестиций и реализацию совместных инициатив в энергетическом секторе.

Ранее сообщалось, что на развитие энергетики Казахстана через Банк развития Казахстана, банки второго уровня, международные финансовые организации, механизм бюджетного кредитования и частные инвестиции выделят 6,2 трлн теңге до 2029 года.