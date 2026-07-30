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    Казахстан и США обсудили вопросы региональной энергетической безопасности

    Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Казахстане Джули Стаффт, в ходе которой стороны обсудили вопросы региональной энергетической безопасности, экспортной инфраструктуры и дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в энергетической сфере, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство энергетики РК.

    Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Казахстане Джули Стаффт
    Фото: Министерство энергетики РК

    В ходе переговоров стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в энергетической сфере и подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства между Казахстаном и США.

    Особое внимание было уделено обеспечению региональной энергетической безопасности, надежному функционированию экспортной инфраструктуры, а также устойчивости поставок энергоресурсов на мировые рынки.

    По итогам встречи стороны подтвердили готовность к продолжению активного диалога в рамках стратегического энергетического партнерства, направленного на развитие взаимовыгодного сотрудничества, привлечение инвестиций и реализацию совместных инициатив в энергетическом секторе.

    Ранее сообщалось, что на развитие энергетики Казахстана через Банк развития Казахстана, банки второго уровня, международные финансовые организации, механизм бюджетного кредитования и частные инвестиции выделят 6,2 трлн теңге до 2029 года.

    Казахстан Минэнерго РК Энергетика Безопасность США
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
    Автор