Казахстан и США обсудили подготовку визита Токаева на саммит G20

Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки в рамках расширенного стратегического партнерства.

Особое внимание было уделено подготовке предстоящего визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в США для участия в саммите G20.

Кроме того, Ермек Кошербаев и Марко Рубио подробно обсудили ситуацию вокруг Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Напомним, Глава государства 8 июля принял сенатора Конгресса США Стива Дэйнса. Касым-Жомарт Токаев выразил готовность к дальнейшему углублению двустороннего взаимодействия в ходе своего предстоящего визита в США для участия в саммите G20, который состоится в конце текущего года в Майами.





