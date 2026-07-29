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    Казахстан и США обсудили подготовку визита Токаева на саммит G20

    Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Казахстан и США, флаги
    Коллаж: Kazinform

    В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки в рамках расширенного стратегического партнерства.

    Особое внимание было уделено подготовке предстоящего визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в США для участия в саммите G20.

    Кроме того, Ермек Кошербаев и Марко Рубио подробно обсудили ситуацию вокруг Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

    Напомним, Глава государства 8 июля принял сенатора Конгресса США Стива Дэйнса. Касым-Жомарт Токаев выразил готовность к дальнейшему углублению двустороннего взаимодействия в ходе своего предстоящего визита в США для участия в саммите G20, который состоится в конце текущего года в Майами.


    Ермек Кошербаев Политика МИД РК Внешняя политика Казахстана США
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор