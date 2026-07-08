Касым-Жомарт Токаев принял сенатора Конгресса США Стива Дэйнса

В начале встречи Глава государства поздравил сенатора с 250-летием независимости Соединенных Штатов Америки.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил динамику развития многопланового сотрудничества между Казахстаном и США. В ходе встречи был отмечен устойчивый рост торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия между двумя странами.

Президент также подчеркнул важность качественной реализации двусторонних соглашений, подписанных в ходе его визита в Соединенные Штаты в ноябре прошлого года.

В этом контексте Глава государства выразил готовность к дальнейшему углублению двустороннего взаимодействия в ходе своего предстоящего визита в США для участия в саммите G20, который состоится в конце текущего года в Майами.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев поблагодарил сенатора Стива Дэйнса за его личный вклад в укрепление расширенного стратегического партнерства между Казахстаном и Соединенными Штатами, а также за неизменную поддержку нашей страны в вопросе продвижения законодательной инициативы об отмене поправки Джексона—Вэника.

Сенатор Конгресса США Стив Дэйнс передал Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву теплые приветствия и слова признательности от Президента США Дональда Трампа за твердую приверженность Главы государства укреплению казахско-американских отношений.

В ходе встречи сенатор также поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешной реализацией масштабных политических реформ, особо отметив принятие новой Конституции.

Стив Дэйнс выразил уверенность в том, что принципы и ценности, заложенные в Основном законе, станут прочным фундаментом для дальнейшей модернизации Казахстана как сильного и прогрессивного государства.

Кроме того, собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.