РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:32, 27 Март 2026 | GMT +5

    Казахстан и США договорились о совместных образовательных и научных проектах в авиации

    Академия гражданской авиации Республики Казахстан и Kent State University (США) подписали Меморандум о взаимопонимании, закрепляющий намерение сторон развивать сотрудничество в подготовке авиационных специалистов и научно-образовательных инициативах, передает агентство Kazinform. 

    Казахстан и США договорились о совместных образовательных и научных проектах в авиации
    Фото: Миннауки и высшего образования РК

    Документ подписали исполняющий обязанности председателя правления — ректор Академии гражданской авиации Кайрат Жакупов и президент Kent State University Тодд Дайакон.

    Подписание меморандума стало важным этапом поэтапного развития партнерства, которое формировалось в 2025–2026 годах через серию рабочих встреч, обмен образовательными программами и обсуждение перспектив совместной работы.

    Стороны подтвердили заинтересованность в системном развитии сотрудничества и договорились о практической реализации совместных проектов, включая:

    • запуск образовательных программ по приоритетным направлениям — беспилотные авиационные системы, организация и обслуживание воздушного движения, техническая эксплуатация воздушных судов;
    • развитие академической мобильности и обмен опытом между студентами и преподавателями;
    • реализацию совместных научно-исследовательских проектов в области авиационных технологий, цифровизации и устойчивого развития отрасли.

    Как отмечается, дополнительный импульс сотрудничеству был дан во время переговоров в январе 2026 года между министром науки и высшего образования РК Саясатом Нурбеком и вице-президентом по глобальному образованию Kent State University Марчелло Фантони. На встрече обсуждались программы двойного диплома и концепция Международного авиационного университета.

    Стороны договорились развивать взаимодействие поэтапно, учитывая академические, организационные и регуляторные аспекты, в том числе признание квалификаций и согласование образовательных стандартов.

    Подписанный Меморандум создает прочную основу для долгосрочного сотрудничества между образовательными и научными организациями Казахстана и США, открывая дополнительные возможности для повышения качества подготовки авиационных специалистов и внедрения современных образовательных практик.

    Отметим, что ранее Казахстан и США обсудили энергетическое сотрудничество.

    Теги:
    Казахстан Авиация Образование Переговоры США
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают