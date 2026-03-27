Казахстан и США договорились о совместных образовательных и научных проектах в авиации

Документ подписали исполняющий обязанности председателя правления — ректор Академии гражданской авиации Кайрат Жакупов и президент Kent State University Тодд Дайакон.

Подписание меморандума стало важным этапом поэтапного развития партнерства, которое формировалось в 2025–2026 годах через серию рабочих встреч, обмен образовательными программами и обсуждение перспектив совместной работы.

Стороны подтвердили заинтересованность в системном развитии сотрудничества и договорились о практической реализации совместных проектов, включая:

запуск образовательных программ по приоритетным направлениям — беспилотные авиационные системы, организация и обслуживание воздушного движения, техническая эксплуатация воздушных судов;

развитие академической мобильности и обмен опытом между студентами и преподавателями;

реализацию совместных научно-исследовательских проектов в области авиационных технологий, цифровизации и устойчивого развития отрасли.

Как отмечается, дополнительный импульс сотрудничеству был дан во время переговоров в январе 2026 года между министром науки и высшего образования РК Саясатом Нурбеком и вице-президентом по глобальному образованию Kent State University Марчелло Фантони. На встрече обсуждались программы двойного диплома и концепция Международного авиационного университета.

Стороны договорились развивать взаимодействие поэтапно, учитывая академические, организационные и регуляторные аспекты, в том числе признание квалификаций и согласование образовательных стандартов.

Подписанный Меморандум создает прочную основу для долгосрочного сотрудничества между образовательными и научными организациями Казахстана и США, открывая дополнительные возможности для повышения качества подготовки авиационных специалистов и внедрения современных образовательных практик.

