От нефти к углехимии: Казахстан и США обсудили энергетическое сотрудничество

В ходе диалога стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, подчеркнув приверженность укреплению энергетического партнерства.

Ключевым направлением переговоров стало обеспечение региональной энергетической безопасности, стабильное функционирование экспортных маршрутов на мировые рынки. В этом контексте было отмечено стратегическое значение двустороннего сотрудничества в энергетической сфере, которое продолжает оставаться фундаментом экономических отношений двух стран.

Особое внимание уделено конструктивному сотрудничеству с крупнейшими американскими корпорациями Chevron и ExxonMobil, которые остаются ключевыми партнерами в реализации флагманских нефтегазовых проектов — Тенгиза, Кашагана и Карачаганака.

Стороны детально обсудили перспективы развития угольной отрасли, в частности сферы глубокой переработки угля и углехимии. На сегодня утверждена Дорожная карта, планируется реализация проектов по производству аммиака, карбамида, синтетического газа и дизтоплива участием международных и отечественных компаний. Казахстан заинтересован в развитии сотрудничества в сфере «чистого угля», направленных на повышение эффективности угольной генерации и снижение экологического воздействия.

В завершение встречи стороны подтвердили намерение продолжать активный диалог в рамках Стратегического энергетического сотрудничества, способствуя инвестиционной привлекательности энергетического комплекса обеих стран.

Ранее мы писали, что Казахстан намерен покрыть растущую потребность в угле для новых энергетических проектов за счет увеличения добывающих мощностей и модернизации отрасли.