    15:30, 16 Март 2026 | GMT +5

    От нефти к углехимии: Казахстан и США обсудили энергетическое сотрудничество

    Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом США Джули Стаффт, передает Kazinform.

    Фото: Министерство энергетики РК

    В ходе диалога стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, подчеркнув приверженность укреплению энергетического партнерства.

    Ключевым направлением переговоров стало обеспечение региональной энергетической безопасности, стабильное функционирование экспортных маршрутов на мировые рынки. В этом контексте было отмечено стратегическое значение двустороннего сотрудничества в энергетической сфере, которое продолжает оставаться фундаментом экономических отношений двух стран.

    Особое внимание уделено конструктивному сотрудничеству с крупнейшими американскими корпорациями Chevron и ExxonMobil, которые остаются ключевыми партнерами в реализации флагманских нефтегазовых проектов — Тенгиза, Кашагана и Карачаганака.

    Стороны детально обсудили перспективы развития угольной отрасли, в частности сферы глубокой переработки угля и углехимии. На сегодня утверждена Дорожная карта, планируется реализация проектов по производству аммиака, карбамида, синтетического газа и дизтоплива участием международных и отечественных компаний. Казахстан заинтересован в развитии сотрудничества в сфере «чистого угля», направленных на повышение эффективности угольной генерации и снижение экологического воздействия.

    В завершение встречи стороны подтвердили намерение продолжать активный диалог в рамках Стратегического энергетического сотрудничества, способствуя инвестиционной привлекательности энергетического комплекса обеих стран.

    Ранее мы писали, что Казахстан намерен покрыть растущую потребность в угле для новых энергетических проектов за счет увеличения добывающих мощностей и модернизации отрасли.

    Диана Калманбаева
